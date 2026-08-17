Acidente com morte na BR-101 complica trânsito e gera 12 km de congestionamento no Recife
Um homem morreu após um acidente de motocicleta na manhã desta segunda-feira (17), no km 57 da BR-101, no Recife, no sentido Ceasa
Publicado: 17/08/2026 às 10:32
Homem morre em sinistro com motocicleta na BR-101, no Recife (Ascom/PRF)
Segundo atualizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o acidente que deixou uma vítima fatal na manhã desta segunda-feira (17) na BR-101, no Recife, a cerca de 12 km de congestionamento na pista sentido Ceasa. O sinistro ocorreu no km 57 da via, próximo ao bairro de Guabiraba, na Zona Norte.
O acidente ocorreu por volta das 5h. Uma equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o corpo de um homem próximo a uma motocicleta. Ainda não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima.
De acordo com a corporação, o Instituto de Medicina Legal (IML) chegou ao local e foi seguido pelo Instituto de Criminalística (IC), por volta das 11h10.
Por causa do impacto no tráfego, os veículos estão circulando pelo acostamento da rodovia. A PRF permanece no trecho para orientar os motoristas.
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