Acidente com morte na BR-101 complica trânsito e gera 12 km de congestionamento no Recife

Um homem morreu após um acidente de motocicleta na manhã desta segunda-feira (17), no km 57 da BR-101, no Recife, no sentido Ceasa

Homem morre em sinistro com motocicleta na BR-101, no Recife (Ascom/PRF)

Segundo atualizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o acidente que deixou uma vítima fatal na manhã desta segunda-feira (17) na BR-101, no Recife, a cerca de 12 km de congestionamento na pista sentido Ceasa. O sinistro ocorreu no km 57 da via, próximo ao bairro de Guabiraba, na Zona Norte.

O acidente ocorreu por volta das 5h. Uma equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o corpo de um homem próximo a uma motocicleta. Ainda não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima.

De acordo com a corporação, o Instituto de Medicina Legal (IML) chegou ao local e foi seguido pelo Instituto de Criminalística (IC), por volta das 11h10.



Por causa do impacto no tráfego, os veículos estão circulando pelo acostamento da rodovia. A PRF permanece no trecho para orientar os motoristas.