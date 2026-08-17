Igreja atingida por incêndio passa por nova vistoria da Defesa Civil no Recife, nesta segunda (17)

Cobertura do imóvel foi destruída e parede dos fundos também foi afetada pelas chamas; o incêndio aconteceu na manhã do domingo (16)

Igreja teve todos os móveis destruídos (Reprodução)

A igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVC), atingida por um incêndio neste domingo (16), deve passar por uma nova vistoria da Defesa Civil do Recife nesta segunda-feira (17). O imóvel fica na Avenida Caxangá, em frente ao Parque de Exposições, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

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Equipes da Defesa Civil estiveram no local na manhã e na tarde do domingo (16) para avaliar as condições do imóvel após o incêndio. Durante a vistoria, os técnicos constataram que a cobertura da igreja foi destruída pelas chamas e que a parede dos fundos também foi afetada.

A área foi isolada e sinalizada para evitar o acesso de pessoas e garantir a segurança de quem circula pelo entorno. A nova vistoria desta segunda-feira deve verificar as condições da estrutura e a necessidade de adoção de medidas complementares.

Incêndio

O incêndio começou na manhã do domingo (16) e atingiu a área onde eram realizados os cultos. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram uma grande quantidade de fumaça saindo do imóvel.

Segundo informações divulgadas após a ocorrência, a área do culto teve móveis e o teto destruídos. Os espaços administrativo e do departamento infantil não foram atingidos pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que empregou oito viaturas no atendimento, sendo quatro de combate a incêndio, uma de resgate, uma com operação de drone e duas de comando operacional.

As equipes conseguiram controlar as chamas e realizaram o rescaldo. Após a conclusão do trabalho, o imóvel foi entregue aos cuidados da Defesa Civil. Não houve registro de vítimas.

