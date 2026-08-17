Metralhadora e munições são apreendidas após troca de tiros em Olinda

Ocorrencia aconteceu, neste domingo (16), na Comunidade do Marezão, no bairro de Peixinhos

Metralhadora calibre 9mm e munições foram apreendidas (Divulgação/PMPE)

Policiais Militares do 1º Batalhão (1ºBPM) apreenderam uma metralhadora calibre 9mm e munições durante uma ocorrência envolvendo suspeitos armados na Comunidade do Marezão, no bairro de Peixinhos, em Olinda, Região Metropolitana do Recife. A ação aconteceu neste domingo (16).

Equipes do Tático e da Malhas da Lei foram acionadas após receberem informações sobre a presença de homens armados e a possibilidade de um confronto entre grupos na comunidade.

No local, os policiais teriam se deparado com uma troca de tiros. Os indivíduos fugiram durante a ação. As equipes realizaram uma varredura na área e localizaram uma metralhadora calibre 9mm que teria sido abandonada pelos suspeitos durante a fuga.

Além da arma, foram apreendidas 14 munições calibre 9mm e um carregador. Todo o material foi encaminhado à Delegacia do Varadouro, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

