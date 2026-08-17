O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (17), na BR-101, no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife; o trânsito segue congestionado no sentido Ceasa

Homem morre em sinistro com motocicleta na BR-101, no Recife (Ascom/PRF)

Um homem morreu após um acidente de motocicleta na manhã desta segunda-feira (17), no km 57 da BR-101, no Recife, no sentido Ceasa. A ocorrência foi registrada no bairro de Guabiraba, na Zona Norte da capital.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta das 5h. Uma equipe foi acionada para atender o caso e, ao chegar ao local, encontrou o corpo de um homem próximo a uma motocicleta. A dinâmica do sinistro ainda está sendo apurada.

Por causa da ocorrência, os veículos estão circulando pelo acostamento da rodovia. A PRF permanece no local para orientar o trânsito.

O trecho apresenta congestionamento intenso nesta manhã. Ainda não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima.

