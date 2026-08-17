População de Paulista terá vacinação itinerante com o Vacimóvel
Iniciativa levará equipes e imunizantes a áreas onde não há unidade de saúde ou onde a cobertura vacinal está mais baixa
Publicado: 17/08/2026 às 09:25
A vacinação é destinada a crianças, adultos e idosos (Foto: Chico Peixoto/SEI)
A partir desta segunda-feira (17), a população de Paulista contará com o atendimento do Vacimóvel. O veículo levará equipes de saúde e imunizantes a áreas onde não há unidade de saúde ou onde a cobertura vacinal está mais baixa.
De acordo com a Prefeitura do município, a vacinação é destinada a crianças, adultos e idosos, conforme as vacinas indicadas para cada faixa etária e situação vacinal. Os atendimentos acontecerão sempre das 9h às 12h.
Os moradores devem levar documento de identificação, Cartão do SUS, comprovante de residência e, caso possuam, a caderneta de vacinação.
A equipe de saúde fará a avaliação do histórico vacinal e, quando necessário, realizará a atualização das vacinas conforme as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Neste mês de agosto, o Vacimóvel funcionará às segundas, quartas e sextas-feiras. A partir de setembro, a previsão é ampliar o atendimento para todos os dias da semana, inclusive aos domingos.
Confira o calendário do Vacimóvel:
17/08 – Praça Aurora, bairro da Aurora
19/08 – Comunidade Vila Vitória – Avenida Vila Vitória, s/n, BR-101
20/08 – Igreja Nossa Senhora do Ó
24/08 – Praça de Arthur Lundgren II – Travessa da Rua Petrolina, s/n, próximo ao Ciretran
26/08 – Rua Barão de Cotejipe, nº 59, Arthur Lundgren I
27/08 – Próximo à Igreja Católica, entre a Vila invadida e Vagem – Paratibe
31/08 – Praça de Jaguaribe
02/09 – PE-001/Avenida Cláudio Gueiros Leite, s/n, Janga – antiga Secretaria de Turismo
14/09 – Associação dos Moradores de Catolé