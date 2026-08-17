Colisão entre carro e moto interdita via local da Agamenon Magalhães, no Espinheiro, nesta segunda-feira (17)

Ocupantes da motocicleta receberam atendimento do Samu; ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas

Colisão entre moto e carro passeio aconteceu na manhã desta segunda-feira (17) (Marília Parente/DP)

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta, na manhã desta segunda-feira (17), no cruzamento da Avenida Agamenon Magalhães com a Rua Buenos Aires, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, está deixando o trânsito lento na região. A via local, no sentido Boa Viagem, está interditada.

Os ocupantes da motocicleta estão recebendo atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Agentes da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) também estão no local para orientar o trânsito.