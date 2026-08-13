Investimento de R$ 21,2 milhões prevê 48 apartamentos e unidade de educação infantil, com 20 salas, na Avenida Cruz Cabugá, área central do Recife

Com investimento de 21,2 milhões, antigo prédio da Vice-Governadoria dará lugar a residencial e creche no Recife (Foto: Melquisedeque Fernandes/Cehab)

Depois de permanecer abandonada por mais de 10 anos, acumulando mato, sujeira e entulhos, a área onde funcionava o antigo edifício da Vice-Governadoria de Pernambuco, na Avenida Cruz Cabugá, no Centro do Recife, será transformada em um espaço com moradias e educação infantil. Ao todo, o Governo de Pernambuco prevê investir R$ 21,2 milhões na construção do Residencial Frei Caneca e da Creche Frei Caneca.

O Residencial Frei Caneca receberá R$ 8 milhões e terá 48 apartamentos, distribuídos em três blocos multifamiliares, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. A licitação para a obra foi homologada pelo Governo de Pernambuco e teve como vencedora a empresa Planalto Pajeú, com proposta de R$ 8.006.001,61. A expectativa é que a Ordem de Serviço seja assinada ainda em agosto. O anúncio foi publicado no Diario Oficial do Estado, desta quarta-feira (12).

Apartamentos

De acordo com a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), ao todo, o residencial terá 48 apartamentos com 43,49 metros quadrados de área útil, com sala de estar, varanda, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço.

Os imóveis serão entregues com itens como bancada em aço inox, louças sanitárias e chuveiro elétrico. Três apartamentos serão adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, conforme a NBR 9050.

O residencial também contará com quadra poliesportiva descoberta de 209,62 metros quadrados, praça da primeira infância com brinquedos e gazebos, áreas verdes e estacionamento para carros, motocicletas e bicicletas.

Para a construção, será necessário demolir as estruturas existentes, retirar entulhos e realizar a readequação ambiental da área. O empreendimento utilizará o sistema de paredes de concreto armado moldadas no local.

Creche

A outra parte do investimento será destinada à Creche Frei Caneca, que está sendo construída no mesmo terreno e recebe R$ 13,2 milhões em recursos. A unidade terá 20 salas e será destinada ao atendimento de crianças de até cinco anos e 11 meses.

O equipamento contará com berçários, salas de aula, biblioteca, brinquedoteca e espaços destinados à recreação pedagógica. A previsão do Governo de Pernambuco é concluir a obra em janeiro de 2027.

