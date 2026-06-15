Obra da orla de Boa Viagem recebe novo aditivo e custo chega a R$ 146,6 milhões

Prefeitura atribui aumento a serviços não previstos inicialmente e diz que obra está 70% concluída

Imagens das obras no calçadão da orla de Boa Viagem, zona sul (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A obra de requalificação da orla de Boa Viagem, uma das principais intervenções urbanas em andamento no Recife, recebeu um novo aditivo financeiro de R$ 11,5 milhões, elevando o valor total do contrato para R$ 146,6 milhões. O acréscimo representa um aumento de aproximadamente 33,5% em relação ao valor original da contratação, firmado em 2024 por R$ 109,8 milhões.

O terceiro termo aditivo foi formalizado em 30 de março deste ano e prevê a inclusão de serviços excedentes e extras identificados durante a execução da obra. Os serviços excedentes somam R$ 6,69 milhões, enquanto os extras representam R$ 4,03 milhões.

Juntos, os dois itens geraram um impacto financeiro inicial de R$ 10,73 milhões, valor que chegou a R$ 11,54 milhões após a aplicação dos reajustes previstos contratualmente.

Com a nova alteração, o contrato passou de R$ 136,3 milhões para R$ 146,6 milhões. Os acréscimos acumulados desde o início da obra já ultrapassam R$ 36 milhões em relação ao orçamento originalmente contratado.

Em nota enviada ao Diario de Pernambuco, a Prefeitura do Recife informou que o aditivo foi necessário após a constatação de demandas que não estavam integralmente previstas no projeto inicial. Entre elas estão a ampliação da sinalização da Avenida Boa Viagem e a substituição de tubulações de drenagem que, durante a execução, foram consideradas inadequadas para reaproveitamento.

Já os serviços classificados como extras incluem a instalação de equipamentos destinados ao atendimento de exigências da concessionária responsável pelo abastecimento de água, adequações logísticas necessárias ao andamento da obra e o recapeamento das quadras de tênis localizadas na orla.

A gestão municipal destacou ainda que o aditivo foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme exigido pela Lei Federal nº 14.133/2021, que rege as licitações e contratos públicos. Segundo a prefeitura, a legislação não exige publicação adicional desse tipo de ato no Diário Oficial do Município.

Cronograma revisado

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Parte da segunda etapa da obra, que compreende os trechos entre o Parque Dona Lindu e a Pracinha de Boa Viagem e entre o Segundo e o Terceiro Jardim, a intervenção tinha previsão inicial de conclusão para abril deste ano.

A Secretaria de Projetos Especiais (SEPE) já havia informado que a entrega dessa fase foi adiada para 30 de junho. Agora, a Prefeitura esclarece que a obra como um todo deverá ser concluída apenas no segundo semestre de 2026.

Segundo a administração municipal, a revisão dos prazos decorreu principalmente da necessidade de lidar com interferências em redes subterrâneas de abastecimento de água, drenagem, energia elétrica e gás existentes ao longo da orla.

De acordo com a prefeitura, embora essas estruturas estivessem identificadas nos levantamentos técnicos do projeto, elas não possuíam georreferenciamento preciso. Isso significa que a localização exata das redes só pôde ser confirmada durante as escavações, exigindo paralisações pontuais para replanejamento dos serviços e adequação das novas instalações à infraestrutura já existente no subsolo.

Apesar dos ajustes no cronograma, a gestão municipal afirma que a obra já alcançou cerca de 70% de execução.

Projeto

A requalificação integra a quarta etapa do projeto Orla Parque, apontado pela Prefeitura do Recife como a maior intervenção realizada na orla da cidade nas últimas décadas. O projeto contempla aproximadamente oito quilômetros da faixa litorânea de Boa Viagem.

Entre as melhorias previstas estão a renovação das redes de infraestrutura urbana, ampliação dos passeios para pedestres, requalificação da ciclovia, substituição do piso do calçadão, reforço da acessibilidade e instalação de 510 postes de iluminação em LED.

O contrato também prevê a modernização de equipamentos esportivos, incluindo a recuperação de 13 quadras, além da ampliação da estrutura do programa Praia Sem Barreiras, que deverá ganhar banheiro e área permanente de apoio para banho assistido.

