Obra para encosta no bairro do Coqueiral deve beneficiar 1,6 mil moradores

Segundo laudo da Defesa Civil Estadual, a encosta apresenta inclinação acentuada, processos erosivos ativos, ausência de drenagem adequada e ocupação consolidada tanto na crista quanto no pé da barreira (Foto: Divulgação/SEDUH)

O Governo de Pernambuco anunciou a abertura de licitação da obra de contenção de encosta localizada na rua Alto da Bela Vista, no bairro do Coqueiral, Zona Oeste do Recife, com investimento previsto de R$ 22,9 milhões. A intervenção deve beneficiar 259 famílias, cerca de 1,6 mil moradores, que vivem em uma área considerada de alta vulnerabilidade.

Segundo laudo da Defesa Civil Estadual, a encosta apresenta inclinação acentuada, processos erosivos ativos, ausência de drenagem adequada e ocupação consolidada tanto na crista quanto no pé da barreira. O edital de licitação foi publicado em edição especial do Diário Oficial do Estado na quinta-feira (11) por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB).

“São condições que elevam significativamente o risco de deslizamentos, sobretudo durante o período chuvoso. A intervenção representa uma medida estruturante e necessária para proteger a população, preservar vidas e reforçar a resiliência urbana do Recife”, pontua o secretário Rodrigo Ribeiro, da SEDUH.

O projeto integra uma área total de 5,7 mil metros quadrados, distribuída ao longo de cerca de 453 metros de extensão em dez frentes de atuação na encosta. Segundo a gestão estadual, a obra será custeada com recursos do estado.

Entre as soluções previstas nas obras estão 30 mil metros de sistemas de tela argamassada e solo grampeado com concreto projetado, estratégias para contenções de alta complexidade geotécnica, destinadas à estabilização estrutural da encosta. Além de controle de processos erosivos e redução dos riscos associados a movimentos de massa. Segundo o estado, um sistema de drenagem completo, com canaletas e descidas d’água, também será instalado.

“Além da estabilização da encosta, vamos realizar um amplo trabalho de urbanização, implantando 7,4 mil metros quadrados de pavimentação, executando e revitalizando escadarias, guarda-corpos e corrimãos, tudo para promover melhores condições de mobilidade, acessibilidade e segurança aos moradores”, detalha Paulo Lira, presidente da Cehab.

O processo licitatório será aberto no dia 16 de julho de 2026, às 10h. As empresas interessadas devem acessar o portal eletrônico da Cehab ou o Portal de Compras Públicas.

