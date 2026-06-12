Obra para encosta no bairro do Coqueiral deve beneficiar 1,6 mil moradores
Encosta tem inclinação acentuada, processos erosivos ativos, ausência de drenagem adequada. Governo de Pernambuco lançou licitação com investimento previsto de R$ 22, 9 milhões
Publicado: 12/06/2026 às 12:35
Segundo laudo da Defesa Civil Estadual, a encosta apresenta inclinação acentuada, processos erosivos ativos, ausência de drenagem adequada e ocupação consolidada tanto na crista quanto no pé da barreira (Foto: Divulgação/SEDUH)
O Governo de Pernambuco anunciou a abertura de licitação da obra de contenção de encosta localizada na rua Alto da Bela Vista, no bairro do Coqueiral, Zona Oeste do Recife, com investimento previsto de R$ 22,9 milhões. A intervenção deve beneficiar 259 famílias, cerca de 1,6 mil moradores, que vivem em uma área considerada de alta vulnerabilidade.
Segundo laudo da Defesa Civil Estadual, a encosta apresenta inclinação acentuada, processos erosivos ativos, ausência de drenagem adequada e ocupação consolidada tanto na crista quanto no pé da barreira. O edital de licitação foi publicado em edição especial do Diário Oficial do Estado na quinta-feira (11) por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB).
“São condições que elevam significativamente o risco de deslizamentos, sobretudo durante o período chuvoso. A intervenção representa uma medida estruturante e necessária para proteger a população, preservar vidas e reforçar a resiliência urbana do Recife”, pontua o secretário Rodrigo Ribeiro, da SEDUH.
O projeto integra uma área total de 5,7 mil metros quadrados, distribuída ao longo de cerca de 453 metros de extensão em dez frentes de atuação na encosta. Segundo a gestão estadual, a obra será custeada com recursos do estado.
Entre as soluções previstas nas obras estão 30 mil metros de sistemas de tela argamassada e solo grampeado com concreto projetado, estratégias para contenções de alta complexidade geotécnica, destinadas à estabilização estrutural da encosta. Além de controle de processos erosivos e redução dos riscos associados a movimentos de massa. Segundo o estado, um sistema de drenagem completo, com canaletas e descidas d’água, também será instalado.
“Além da estabilização da encosta, vamos realizar um amplo trabalho de urbanização, implantando 7,4 mil metros quadrados de pavimentação, executando e revitalizando escadarias, guarda-corpos e corrimãos, tudo para promover melhores condições de mobilidade, acessibilidade e segurança aos moradores”, detalha Paulo Lira, presidente da Cehab.
O processo licitatório será aberto no dia 16 de julho de 2026, às 10h. As empresas interessadas devem acessar o portal eletrônico da Cehab ou o Portal de Compras Públicas.