Raquel Lyra vistoria obra de nova creche em meio a investigação de contratos de escolas estaduais

Obra da creche Frei Caneca é de responsabilidade da empresa Planalto Pajeú, enquanto denúncia do MPTCU envolve contratos com a Cetus Construtora

Em vídeo publicado nas redes sociais, Raquel Lyra enalteceu investimentos da gestão (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) visitou, nesta terça-feira (11), as obras de construção do Centro de Educação Infantil Frei Caneca, localizado no antigo prédio da Vice-Governadoria de Pernambuco, no centro do Recife.

A vistoria acontece em meio a um imbróglio jurídico que mira a gestão estadual: o pedido de medida cautelar, movido pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), para suspender pagamentos de contratos firmados pela Secretaria de Educação (SEE-PE) para manutenção de escolas estaduais na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a denúncia do MPTCU, há suspeita de superfaturamento, problemas nas documentações referentes aos serviços e ausência de fiscalização nos contratos com a empresa Cetus Construtora Ltda., que recebeu R$ 185,3 milhões para a execução das reformas.

No caso da creche Frei Caneca, a obra é de responsabilidade da Planalto Pajeú Empreendimentos Ltda., empresa vencedora da licitação organizada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), órgão administrativo ligado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH).

A creche tem previsão de entrega para janeiro de 2027 e deve receber mais de 700 crianças, com idade entre quatro meses e cinco anos. A estrutura, na qual devem ser investidos cerca de R$ 13,2 milhões, vai contar com berçários, biblioteca, brinquedoteca, salas de aula e espaços de recreação.

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“Esse prédio foi abandonado por dez anos. Sabe o que vai acontecer? Vai virar creche. Centro de Educação Infantil Frei Caneca. Vai ter criança por todo lado, parquinho, vai ter mãe chegando para deixar a criança. Aqui logo do lado estão sendo construídas casas, são 48 habitações de quem morava em cima do canal em Santo Amaro. A gente está trazendo vida para cá, porque transformação de verdade é só quando a gente cuida de gente”, disse a governadora em vídeo publicado nas redes sociais.

Na avaliação do secretário de Educação de Pernambuco, Gilson Monteiro, a localização estratégica da unidade é o principal ponto favorável no atendimento ao público-alvo. “O impacto da obra é gigantesco. Estamos no coração do Recife, com um equipamento com capacidade de acolher bem nossos estudantes e nossas crianças”, disse.

