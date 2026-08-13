PF faz busca na casa do advogado Nelson Wilians em operação sobre apostas

Operação Arena investiga suspeita de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligada à exploração de jogos de azar e apostas esportivas

Em setembro do ano passado, Nelson Wilians também foi alvo da PF em apuração sobre fraudes no INSS (Foto: Ed Alves/CB)

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (13/8), uma operação contra um grupo empresarial suspeito de movimentar recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas. Entre os alvos está o advogado Nelson Wilians, cuja residência foi alvo de mandado de busca e apreensão. A ação foi autorizada pela 4ª Vara Federal da Paraíba e ocorre menos de um mês depois de o advogado ter sido investigado em outra operação da PF.

Batizada de Operação Arena, a operação apura a utilização de estruturas empresariais e financeiras mantidas no exterior para ocultar a origem e o destino de valores obtidos, segundo os investigadores, por meio de atividades relacionadas a jogos de azar e apostas esportivas. A apuração mira possíveis crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outras infrações contra o sistema financeiro nacional.

Ao todo, os agentes cumprem 17 mandados de busca e apreensão, além de medidas de quebra de sigilos bancário e telemático. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 1,1 bilhão.

A investigação também busca esclarecer o funcionamento da estrutura societária e financeira utilizada pelo grupo e identificar os responsáveis pela movimentação dos recursos. A suspeita é de que empresas e contas mantidas fora do país tenham sido utilizadas para dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.

As medidas são cumpridas na Paraíba, em São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Até a publicação desta matéria, a defesa de Nelson Wilians não havia se manifestado sobre a operação. O Correio tenta contato com o sua defesa. O espaço permanece aberto para manifestação.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.