Pernambuco tem novo alerta de vendaval para este domingo (19)

Previsão aponta ventos de até 60 km/h na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão

Inmet renova alerta de vendaval para Pernambuco (Foto: Reprodução)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de vendaval classificado como "perigo potencial" para o estado de Pernambuco. O aviso tem validade estabelecida durante todo este domingo (19).

A previsão meteorológica indica a ocorrência de ventos intensos com velocidades variando entre 40 km/h e 60 km/h, embora o risco para queda de galhos de árvores seja considerado baixo.

O alerta abrange municípios da Região Metropolitana do Recife, da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão. Para evitar acidentes e transtornos causados pela ventania, a orientação é que a população reforce os cuidados preventivos de segurança.

A recomendação é não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é importante evitar o estacionamento de veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Em caso de emergências, os cidadãos podem acionar diretamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.