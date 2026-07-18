Pernambuco tem novo alerta de vendaval para este domingo (19)
Previsão aponta ventos de até 60 km/h na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão
Publicado: 18/07/2026 às 18:06
Inmet renova alerta de vendaval para Pernambuco (Foto: Reprodução)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de vendaval classificado como "perigo potencial" para o estado de Pernambuco. O aviso tem validade estabelecida durante todo este domingo (19).
A previsão meteorológica indica a ocorrência de ventos intensos com velocidades variando entre 40 km/h e 60 km/h, embora o risco para queda de galhos de árvores seja considerado baixo.
O alerta abrange municípios da Região Metropolitana do Recife, da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão. Para evitar acidentes e transtornos causados pela ventania, a orientação é que a população reforce os cuidados preventivos de segurança.
A recomendação é não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é importante evitar o estacionamento de veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
Em caso de emergências, os cidadãos podem acionar diretamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
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