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Homem é preso por estuprar enteada de 12 anos na casa da família, em São Lourenço da Mata

Mãe da menina, de 31 anos, também foi presa; ela teria presenciado os atos de violência contra a adolescente

Diario de Pernambuco

Publicado: 18/07/2026 às 15:51

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Delegacia de São Lourenço da Mata/Polícia Civil/divulgação

Delegacia de São Lourenço da Mata (Polícia Civil/divulgação)

Um homem de 29 anos foi preso por suspeita de estuprar a enteada de 12 anos, na casa da família, na zona rural de São Lourenço da Mata, Grande Recife. Localizado no distrito de Bonança, em Moreno, o homem seria responsável por praticar violência sexual contra a criança há pelo menos 2 anos.

Informações preliminares dão conta de que os últimos abusos aconteceram na frente da mãe da garota, de 31 anos. De acordo com a Polícia Civil, ela também foi presa, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. 

Ambos já tinham mandado de prisão aberto e eram procurados pelas autoridades. Eles foram levados à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e em seguida ficaram à disposição da justiça.

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