Homem é preso por suspeita de roubar mulheres no estacionamento de shopping no Recife

De acordo com a Polícia Militar, suspeito abordava mulheres no estacionamento do Shopping Recife, utilizando uma arma de fogo falsa

Homem utilizava arma de fogo falsa (PMPE/divulgação)

Na noite da última sexta-feira (17), um homem foi preso por suspeita de roubar mulheres no estacionamento do Shopping Recife, em Boa Viagem. Realizada por policiais militares do 19º Batalhão, a prisão aconteceu depois do roubo de duas alianças e um anel de uma vítima.

De acordo com a Polícia Militar, após levantamento de informações, as equipes identificaram o modo de atuação do suspeito, que escolhia mulheres desacompanhadas, as seguia até os veículos e anunciava os assaltos utilizando uma arma de fogo falsa. Com o suspeito, foram apreendidos o simulacro de pistola utilizado por ele, os objetos roubados e uma motocicleta.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Boa Viagem, para adoção das medidas cabíveis.