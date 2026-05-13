Pernambuco tem alerta de vendaval para 21 municípios nesta quarta (13), segundo Inmet

Os 21 municípios com alerta de vendaval do Inmet fazem parte do extremo oeste do Sertão de Pernambuco

Vídeo mostra a força dos ventos durante chuva que atingiu Serra Talhada, Sertão de Pernambuco (Reprodução/redes sociais)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, pela manhã, um alerta de vendaval para 21 município do Sertão de Pernambuco ao longo desta quarta-feira (13).

Conforme a publicação do Inmet, o risco de severidade é de Perigo Potencial, ou bandeira amarela, com os ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h.

A região apontada pelo alerta inclui 21 municípios do extremo oeste do Sertão de Pernambuco, no limite com os estados da Bahia, Piauí e Ceará.

São eles:

Afrânio

Araripina

Bodocó

Cabrobó

Cedro

Dormentes

Exu

Granito

Ipubi

Lagoa Grande

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Santa Cruz

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Serrita

Terra Nova

Trindade