Pernambuco tem alerta de vendaval para 21 municípios nesta quarta (13), segundo Inmet
Os 21 municípios com alerta de vendaval do Inmet fazem parte do extremo oeste do Sertão de Pernambuco
Publicado: 13/05/2026 às 12:20
Vídeo mostra a força dos ventos durante chuva que atingiu Serra Talhada, Sertão de Pernambuco (Reprodução/redes sociais)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, pela manhã, um alerta de vendaval para 21 município do Sertão de Pernambuco ao longo desta quarta-feira (13).
Conforme a publicação do Inmet, o risco de severidade é de Perigo Potencial, ou bandeira amarela, com os ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h.
A região apontada pelo alerta inclui 21 municípios do extremo oeste do Sertão de Pernambuco, no limite com os estados da Bahia, Piauí e Ceará.
São eles:
Afrânio
Araripina
Bodocó
Cabrobó
Cedro
Dormentes
Exu
Granito
Ipubi
Lagoa Grande
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Santa Cruz
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Serrita
Terra Nova
Trindade