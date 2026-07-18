PRF retém 42,5 toneladas de milho sem nota fiscal em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco
Carregamento de milho era transportado por caminhão bitrem interceptado pela PRF durante Operação Festival de Inverno
Publicado: 18/07/2026 às 14:16
Tacógrafo do caminhão estava quebrado (PRF/divulgação)
Uma carga de 42,5 toneladas de milho que era transportada sem a documentação fiscal foi retida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado (18), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A mercadoria havia saído de Eduardo Magalhães, na Bahia, com destino à cidade de Lajedo, também no Agreste.
O carregamento era transportado por um caminhão bitrem, interceptado durante a Operação Festival de Inverno. Aos policiais, o motorista informou que não possuía a documentação fiscal da carga nem a Autorização Especial de Trânsito (AET), que é obrigatória para esse tipo de veículo. Além disso, o tacógrafo - equipamento que registra o tempo de direção, a velocidade e a distância percorrida - do veículo estava quebrado.
O bitrem e a carga de milho foram encaminhados ao pátio. A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) foi acionada para providenciar a regularização fiscal da mercadoria.