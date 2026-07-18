PRF retém 42,5 toneladas de milho sem nota fiscal em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco

Tacógrafo do caminhão estava quebrado (PRF/divulgação)

Uma carga de 42,5 toneladas de milho que era transportada sem a documentação fiscal foi retida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste sábado (18), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A mercadoria havia saído de Eduardo Magalhães, na Bahia, com destino à cidade de Lajedo, também no Agreste.

O carregamento era transportado por um caminhão bitrem, interceptado durante a Operação Festival de Inverno. Aos policiais, o motorista informou que não possuía a documentação fiscal da carga nem a Autorização Especial de Trânsito (AET), que é obrigatória para esse tipo de veículo. Além disso, o tacógrafo - equipamento que registra o tempo de direção, a velocidade e a distância percorrida - do veículo estava quebrado.

O bitrem e a carga de milho foram encaminhados ao pátio. A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) foi acionada para providenciar a regularização fiscal da mercadoria.