Policiais do BPTran salvam bebê de engasgo na Zona Sul do Recife

Após execução da Manobra de Heimlinch, bebê foi conduzido a uma unidade de saúde

Após execução da manobra, respiração do bebê foi normalizada (PMPE/divulgação)

Uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) realizou a Manobra de Heimlich para salvar a vida de um bebê de um ano que havia se engasgado. O caso foi registrado na última quinta-feira (16), durante um patrulhamento dos agentes pela Avenida Jornalista Costa Porto, no bairro da Cohab-Ibura, Zona Sul do Recife.



Durante a ronda, os policiais se depararam com uma mulher em desespero na garupa de uma motocicleta. Ela transportava a criança, que já estava desacordada e apresentava sinais nítidos de cianose, isto é, coloração arroxeada na pele decorrente da falta de oxigenação.



A equipe, então, realizou a intervenção imediatamente, aplicando a Manobra de Heimlich específica para crianças. O procedimento foi bem-sucedido, desobstruindo as vias aéreas do bebê e restabelecendo sua respiração de forma imediata.



Para agilizar o socorro médico, a condutora de um veículo que passava pelo local ofereceu-se voluntariamente para transportar a criança e a acompanhante em direção a uma unidade de saúde. Os policiais militares, então, realizaram a escolta de emergência do automóvel, abrindo caminho no trânsito para garantir agilidade e segurança até a chegada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Lagoa Encantada.



Na unidade de saúde, a acompanhante da criança explicou que era vizinha da família e tomou a iniciativa de socorrer o bebê depois que a mãe da criança entrou em estado de choque e desmaiou. Após a avaliação da equipe médica de plantão, foi confirmado que o bebê está fora de perigo. Ele permaneceu em observação para a realização de exames clínicos complementares.