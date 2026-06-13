Copa 2026: Recife terá telões para transmissão do jogo do Brasil neste sábado (13)

Sítio Trindade e Pracinha de Boa Viagem recebem transmissões dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Partidas do Brasil contra Marrocos, Haiti e Escócia terão transmissão gratuita no Recife (Foto: Marlon Diego/PCR Imagem)

Os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo de 2026 serão transmitidos gratuitamente em telões instalados no Sítio Trindade, em Casa Amarela, e na Pracinha de Boa Viagem. As exibições acontecem nos dias 13, 19 e 24 de junho e serão acompanhadas por apresentações de forró.

A estreia do Brasil será neste sábado (13), às 19h, contra o Marrocos. No Sítio Trindade, trios pé-de-serra se apresentam antes, durante o intervalo e após a partida. Como a programação principal de shows do polo ainda não terá começado, a transmissão será uma das principais atividades do espaço durante a noite.

No Pavilhão das Quadrilhas, onde são realizadas as eliminatórias do 30º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife, as apresentações começam às 17h10 e continuam durante o jogo. O público também poderá participar do Chute ao Gol, atividade promovida pela Secretaria de Esportes e aberta a pessoas de todas as idades até o início da partida.

Na Pracinha de Boa Viagem, a transmissão integra a programação da Pracinha Cultural. Antes do primeiro jogo, a partir das 17h, apresentam-se a Banda Forró Baião de Dois e o Trio de Forró Pé de Serra Olhinhos de Fogueira.