De "elefante branco" a parque: obras esquecidas da Copa ganham novos prazos em Pernambuco

Intervenções incluem a reforma do Terminal de Camaragibe e o fim do "elefante branco" da Caxangá; contratos do projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe continuam suspensos

Arena de Pernambuco fica em São Lourenço da Mata, no Grande Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O plano de ações anunciado para a Copa do Mundo de 2014 incluía a construção da Cidade da Copa, da arena em São Lourenço da Mata, e vários projetos de melhoria na mobilidade urbana.

A não concretização desses projetos foram tema de reportagem do Diario de Pernambuco na última segunda-feira (1º)

Em nota, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras (CEHAB-PE), informou que trabalha na retomada de obras de mobilidade e segurança que estavam paralisadas há 12 anos. De acordo com a gestão estadual, os investimentos nos projetos em andamento superam os R$ 150 milhões.

No Ramal da Arena Pernambuco, o Executivo concluiu os serviços no Viaduto 2 e no Eixo 10 mil. Segundo o governo, os trabalhos atuais estão concentrados na ligação viária até a Avenida Belmino Correia, em Camaragibe, que atingiu 80% de execução, e no Eixo 5 mil. Conforme a SEDUH, essas duas intervenções somam mais de R$ 51 milhões em investimentos e estão previstas para serem finalizadas no segundo semestre de 2026.

Outra intervenção herdada da Copa de 2014, é o Terminal Integrado de Camaragibe. Segundo a gestão estadual, o tesouro estadual destinou R$ 29,8 milhões para a reforma do espaço, que passará a contar com novas plataformas, praça de alimentação e adequações de acessibilidade.

A estimativa do Estado é que a capacidade de atendimento passe de 60 mil para 72 mil usuários diários. Em razão das obras, o terminal está temporariamente interditado, o que alterou a operação das linhas de ônibus para paradas provisórias e novos pontos de retorno.

Já em relação ao “elefante branco da Avenida Caxangá”, o governo afirma que “assumiu a análise técnica” para retomar o projeto da Estação BRT do Elevado Bom Pastor, um investimento de R$ 17,3 milhões na área.

“A intervenção integrada contempla a recuperação estrutural do Viaduto Prefeito Augusto Lucena, a implantação da estação elevada com escadas rolantes e elevadores — eliminando os gargalos no tráfego da Avenida Caxangá — e a criação do Parque Urbano Bom Pastor no nível inferior, que transformará o espaço subutilizado em um polo de lazer, esporte e convivência comunitária”, diz o Governo de Pernambuco em nota.

Por outro lado, as obras de navegabilidade do Rio Capibaribe, que chegaram a ser iniciadas na época, seguem sem previsão de continuidade. De acordo com o Executivo estadual, os contratos e as estruturas foram encontrados paralisados e submetidos a Tomadas de Contas Especiais pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

“Em função desse cenário, as obras não puderam ser retomadas e, no momento, não há nenhum projeto em execução para a continuidade do sistema, dependendo de futuras avaliações técnicas e legais”, afirma o governo.

Por fim, o estado informou que a construção da nova sede da Academia Integrada de Defesa Social (ACIDES), em São Lourenço da Mata, atingiu 23,60% de avanço físico em maio de 2026. Segundo a gestão, essa é a maior obra de segurança pública do estado, com investimento de R$ 52 milhões pelo Programa Juntos pela Segurança.

“O complexo de mais de 11 mil metros quadrados de área construída tem entrega prevista para março de 2027 e será estratégico para capacitar anualmente cerca de 10 mil profissionais e unificar os procedimentos operacionais do setor”, diz a nota.