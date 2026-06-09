São João do Recife terá monitoramento por 296 câmeras em tempo real, segundo o COP

Informações foram apresentadas nesta terça-feira (9), durante coletiva realizada no Centro de Operações do Recife

secretário executivo do COP, Anderson Soares (Foto: Rafael Vieira/DP)

O São João do Recife 2026 contará com monitoramento em tempo real por 296 câmeras instaladas em pontos estratégicos do Sítio Trindade e do Bairro do Recife.

As informações foram apresentadas na manhã desta terça-feira (9), durante coletiva realizada na sede do Centro de Operações do Recife (COP), que pela primeira vez concentrará o acompanhamento das ocorrências e a coordenação dos serviços municipais durante os festejos juninos.

A operação começa nesta quarta-feira (10) e seguirá até o dia 29 de junho, mobilizando quase 3,8 mil servidores e 3.497 lançamentos da Guarda Municipal. Além do monitoramento remoto, equipes do COP atuarão presencialmente nos principais polos para acompanhar as atividades e agilizar a resposta a eventuais ocorrências.

Segundo o secretário executivo do COP, Anderson Soares, a integração entre tecnologia e equipes de campo permitirá um acompanhamento permanente da movimentação nos principais polos da cidade.

“São mais de 260 câmeras à disposição tanto no Bairro do Recife como no entorno do Sítio Trindade para fazer esse monitoramento 24 horas. As secretarias estarão aqui no prédio do COP fazendo todo o acompanhamento”, afirmou.

O gestor destacou que o esquema segue o modelo adotado em grandes eventos da cidade, como Carnaval e Réveillon, mas com reforços específicos para o ciclo junino.

“Teremos quase 4 mil pessoas trabalhando já a partir do dia 10 até o dia 29 para garantir que a festa seja muito tranquila, ordeira e segura. São profissionais das mais diversas secretarias, como Saúde, Direitos Humanos, Secretaria da Mulher, Controle Urbano e Guarda Municipal”, acrescentou.

Com o tema “Nossa Raiz”, o São João do Recife contará com mais de 1,2 mil apresentações distribuídas em 14 polos espalhados pela cidade, reunindo atrações de forró, coco, ciranda, baião, concursos de quadrilhas, procissões e atividades culturais.

Sítio Trindade ganha mudanças e nova área gastronômica

Principal polo dos festejos, o Sítio Trindade terá mudanças na estrutura este ano.

Uma delas envolve a tradicional Sala de Reboco, que deixará de funcionar no espaço utilizado em anos anteriores e passará a ocupar o Pavilhão das Quadrilhas após o encerramento das competições juninas.

Segundo Anderson Soares, a mudança permitirá mais espaço para os frequentadores.

“A sala de reboco era uma sala menorzinha ao lado do pavilhão das quadrilhas. Agora ela passa a funcionar dentro do pavilhão, dando muito mais espaço para o pessoal dançar com mais conforto”, explicou.

Outra novidade será a instalação de uma praça de alimentação logo na entrada do Sítio Trindade, reunindo operações gastronômicas em modelo semelhante ao adotado durante o Carnaval.

Além disso, o polo receberá pela primeira vez uma Arena Gastronômica organizada em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE). O espaço reunirá oito restaurantes e funcionará de 18 a 28 de junho, das 16h às 2h.

Vidro proibido e fiscalização reforçada

A Prefeitura também anunciou reforço na fiscalização do comércio ambulante e no controle de acesso aos polos.

Garrafas de vidro continuarão proibidas dentro dos espaços de festa. Equipes da Saúde atuarão na entrada dos polos realizando a troca dos recipientes por embalagens plásticas.

“Quem não quiser passar por esse transtorno já leve sua bebida em lata ou recipiente plástico. Também não será permitida a entrada com cooler”, alertou Anderson Soares.

O secretário destacou ainda que comerciantes não licenciados poderão ter mercadorias apreendidas durante as fiscalizações.

“Nada que esteja fora do licenciamento do ordenamento urbano será permitido”, afirmou.

A Secretaria Executiva de Controle Urbano contará com 320 profissionais dedicados à fiscalização do comércio informal e ao ordenamento dos espaços públicos. Ao todo, serão 37 barreiras de fiscalização espalhadas pelos polos.

Trânsito terá bloqueios no Sítio Trindade e Recife Antigo

As mudanças no trânsito começam já nesta quarta-feira (10), com o início das atividades no Sítio Trindade.

Segundo o gestor de operações da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), André Luís, o principal foco será a Estrada do Arraial. A partir das 17h, o acesso em frente ao polo será restrito para priorizar o transporte coletivo, veículos de serviço e participantes das quadrilhas.

“Quem passará na frente do Sítio Trindade será o transporte coletivo, as viaturas de serviço e as pessoas que farão a festa, os brincantes que vão para as quadrilhas”, explicou.

A orientação é que o público utilize preferencialmente o transporte coletivo para chegar ao local.

Já no Bairro do Recife, as alterações começam no dia 11, durante a Caminhada do Forró. A partir do dia 14, os bloqueios serão ampliados para viabilizar a programação da Avenida Rio Branco.

“Vamos fazer bloqueios para que nenhum veículo cruze a Avenida Rio Branco. Apenas o pedestre vai transitar pelo local”, disse André Luís.

No entorno do Sítio Trindade, a operação contará diariamente com 52 agentes de trânsito e 21 orientadores.

Equipes também atuarão nos polos descentralizados instalados em bairros como Bongi, Cordeiro, Lagoa do Araçá, Brasília Teimosa, Ibura, Campo Grande, Totó, Vila Tamandaré, Poço da Panela e Parque das Graças.

Saúde terá posto médico, testes rápidos e PrEP

A Secretaria de Saúde do Recife mobilizará 370 profissionais durante os festejos, número 12% superior ao registrado em 2025.

No Sítio Trindade será montado um posto médico com médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem e coordenação de campo. O local funcionará entre os dias 14 e 29 de junho, com exceção dos dias 16 e 25.

O Samu também disponibilizará uma ambulância exclusiva para o Sítio Trindade, outra para a Avenida Rio Branco e manterá 13 bases descentralizadas espalhadas pela cidade.

A secretária executiva de Saúde, Luciana Albuquerque, destacou que uma das novidades deste ano será a oferta da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) dentro da programação junina.

“Além da testagem para sífilis, HIV e hepatites B e C, teremos a profilaxia pré-exposição. Aquelas pessoas que entendem que podem estar em situação de risco poderão procurar o serviço no Sítio Trindade”, afirmou.

Os testes rápidos terão resultado em cerca de 20 minutos. Em caso positivo, o usuário será encaminhado para tratamento na rede municipal. Já aqueles que desejarem iniciar a PrEP poderão sair da consulta com medicação para os primeiros 30 dias de tratamento.

A Saúde também realizará ações de redução de danos, com distribuição de preservativos, gel lubrificante, água mineral e orientações sobre consumo de álcool e outras drogas.

Secretaria da Mulher terá atendimento especializado

Os polos do Sítio Trindade e da Avenida Rio Branco contarão com estruturas de acolhimento para mulheres em situação de violência.

As equipes serão compostas por profissionais das áreas de psicologia, assistência social, orientação jurídica e arte-educação.

Segundo a secretária executiva da Mulher, Laleska Ferreira, a iniciativa também terá caráter preventivo.

“Sem consentimento é crime. A importunação sexual precisa ser enfrentada e prevenida também durante o São João”, afirmou.

A rede municipal de proteção continuará funcionando por meio do Centro Clarice Lispector, em Santo Amaro, que opera 24 horas por dia, além das unidades especializadas de Casa Amarela e Areias.

São João terá rota acessível e espaços inclusivos

A Secretaria de Direitos Humanos e Juventude ampliará as ações de acessibilidade durante o ciclo junino.

A principal novidade será a implantação da Rota Acessível, que contará com duas vans adaptadas realizando gratuitamente o transporte de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida entre o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, nas Graças, e o Sítio Trindade.

O serviço funcionará entre os dias 18 e 28 de junho, das 18h à meia-noite.

“Queremos garantir que essas pessoas também pertençam ao São João e possam participar dessa festividade tão importante para a cidade”, afirmou o secretário executivo Marcos Aurélio.

Os polos também terão espaços de acessibilidade com capacidade ampliada, intérpretes de Libras, audiodescrição para pessoas cegas ou com baixa visão e equipes de apoio.

A pasta ainda promoverá as campanhas “Respeito, Proteção e Afeto”, voltada para identificação de crianças por meio de pulseiras; “Recife Sem Racismo”; e “Recife Sem Preconceito e Discriminação”.

Assistência social reforça proteção de crianças

Entre os dias 12 e 28 de junho, equipes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) atuarão nos principais polos para prevenir casos de exploração do trabalho infantil e outras violações de direitos.

Outra iniciativa será o Espaço de Proteção, que funcionará na Escola Dom Bosco, em Casa Amarela, entre os dias 19 e 24 de junho.

O local terá capacidade para receber até 50 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oferecendo alimentação, oficinas, atividades lúdicas e acompanhamento especializado.

Guarda Municipal e Emlurb reforçam operação

A Guarda Municipal contará com 3.497 lançamentos ao longo do ciclo junino. O maior efetivo ficará concentrado no Sítio Trindade, com 1.670 lançamentos, seguido pelo Recife Antigo, com 513.

Além do patrulhamento, as equipes realizarão cadastramento de aparelhos por meio do programa Alerta Celular e atuarão em conjunto com as forças de segurança pública.

Já a Emlurb mobilizará cerca de 760 profissionais para serviços de limpeza, manutenção urbana e iluminação.

Entre as ações previstas estão a instalação de 150 projetores, 35 mil metros de cordões luminosos, poda de árvores, capinação, lavagem e varrição dos polos antes, durante e após os eventos.