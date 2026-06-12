Confira os pontos de transmissão gratuita e festas privadas para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 no Recife

Onde assistir aos jogos do Brasil no Recife durante a Copa de 2026. (Foto: Marcos Pastich/PCR)

A Seleção Brasileira entra em campo, neste sábado (13), para estrear na Copa do Mundo de 2026, disputada no Canadá, Estados Unidos e México. Mesmo de longe, torcedores brasileiros se reúnem no Recife para assistir aos jogos da Amarelinha no Mundial na esperança do hexacampeonato.

Por isso, a reportagem do Diario de Pernambuco selecionou pontos de encontro para fãs torcerem juntos durante os jogos da Seleção na Copa. Confira os locais:



Pontos de transmissão da Seleção Brasileira no Recife



Sítio Trindade (Casa Amarela): Entrada gratuita. Exibição dos três jogos da primeira fase em telões, com apresentações de trios pé-de-serra antes, durante e depois das partidas.

Entrada gratuita. Exibição dos três jogos da primeira fase em telões, com apresentações de trios pé-de-serra antes, durante e depois das partidas. Pracinha de Boa Viagem (Boa Viagem): entrada gratuita. Transmissão dos jogos da primeira fase integrada ao projeto Pracinha Cultural, da Prefeitura do Recife, com apresentações de bandas de forró locais a partir das 17h.

entrada gratuita. Transmissão dos jogos da primeira fase integrada ao projeto Pracinha Cultural, da Prefeitura do Recife, com apresentações de bandas de forró locais a partir das 17h. Parque Apipucos (Apipucos): entrada gratuita. Transmissão dos jogos com apresentações de DJs e exibição paralela da mostra de filmes "Cine Apipucos", focada na história do futebol.

entrada gratuita. Transmissão dos jogos com apresentações de DJs e exibição paralela da mostra de filmes "Cine Apipucos", focada na história do futebol. Parque Dona Lindu (Boa Viagem): Transmissão dos jogos nos dias 13, 19, 24 e 29 de junho com shows integrados. O setor Arena está esgotado. Ingressos para o setor Backstage estão disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 320.

Transmissão dos jogos nos dias 13, 19, 24 e 29 de junho com shows integrados. O setor Arena está esgotado. Ingressos para o setor Backstage estão disponíveis na plataforma Sympla a partir de R$ 320. Festa Ginga (Mirante do Paço, Recife Antigo): Transmissão acompanhada por shows de artistas como Marcelo D2 e Kevin O Chris. Ingressos à venda no Sympla por R$ 300 (Marrocos), R$ 120 (Haiti) e R$ 109 (Escócia).

Transmissão acompanhada por shows de artistas como Marcelo D2 e Kevin O Chris. Ingressos à venda no Sympla por R$ 300 (Marrocos), R$ 120 (Haiti) e R$ 109 (Escócia). Resenha Na Copa (Villa 219, Recife Antigo): Transmissão em telões com formato open bar a partir das 16h. Atrações musicais incluem as bandas Samba ReLove e Mac Fly. Ingressos no site Evenyx por R$ 140 (Área VIP) e R$ 170 (Camarote).

* Atenção: A entrada nos locais está sujeita à lotação máxima dos espaços ou à disponibilidade de ingressos nas plataformas de venda.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo

Além da estreia, marcada para este sábado, os 26 convocados por Carlo Ancelotti têm outros dois compromissos marcados para a fase de grupos. Confira:

Brasilx Marrocos: 13/06 - 19h00 (sábado)



Brasilx Haiti: 19/06 - 21h30 (sexta-feira)



Escócia xBrasil:24/06 - 19h00 (quarta-feira)



Se o Brasil conseguir classificação, o cruzamento dependerá da posição final no grupo. Se confirmar o primeiro lugar no Grupo C, a Seleção já tem o seu roteiro completo de datas e horários. Veja a projeção: