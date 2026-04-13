Acidente envolvendo Porsche deixa feridos na Via Mangue, no Recife

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência socorreu uma mulher de 50 anos e outra de 19

Sinistro de trânsito na Via Mangue aconteceu nesta segunda (13) (Reprodução de vídeo)

Um acidente envolvendo um carro de luxo e motocicletas foi registrado na Via Mangue, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na manhã desta segunda-feira (13). Duas pessoas ficaram feridas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma moto caída na pista e um veículo da marca Porsche.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu uma mulher de 50 anos e outra de 19. As duas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento do Ibura (UPA), também na Zona Sul. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Também não foram informadas, até o momento, a identidade do motorista do carro e a causa da colisão.