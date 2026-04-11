Sargento da Polícia Militar morre em acidente de moto na BR-101, no Recife

A Polícia Militar de Pernambuco lamentou a morte do agente

Sargento da Polícia Militar morre em acidente de moto na BR-101, na Zona Norte do Recife (Reprodução/redes sociais)

Um sargento da Polícia Militar de Pernambuco de 53 anos morreu após sofrer um acidente de motocicleta na manhã desta sexta-feira (10), na BR-101, nas proximidades do bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

O militar foi identificado como Williams José do Nascimento.

De acordo com informações da polícia, ele integrava o 26º Batalhão e seguia no sentido Paulista quando perdeu o controle da moto e caiu.

Williams morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Conhecido como “Cacique”, o sargento era proprietário do pagode Cacique e morador do bairro da Bomba do Hemetério, também na Zona Norte da capital.

Em nota, a Polícia Civil informou que “as investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação dos fatos”.

Também por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco lamentou a morte do agente.

“Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e companheiros de farda, compartilhando o luto por essa perda irreparável. Que todos encontrem conforto e força para atravessar esse momento tão difícil”, destacou a corporação.

