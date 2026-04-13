Motociclista de aplicativo morre ao cair de viaduto em engavetamento no Recife

Caso aconteceu no Km 4 da BR 232, no viaduto do Curado, na Zona Oeste do Recife. O motociclista de aplicativo caiu após ser atingido por um carro, em um engavetamento

A moto ficou imprensada entre uma caminhonete e um carro (Foto: Reprodução/PRF)

Um motociclista de aplicativo morreu após ser atingido em uma batida de trânsito e cair do viaduto do Curado, na Zona Oeste do Recife. O caso aconteceu por volta das 8h45 desta segunda (13), na altura do quilômetro 4 da BR 232, no sentido da Avenida Abdias de Carvalho.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito estava lento no local, quando uma caminhonete não conseguiu frear e atingiu uma motocicleta e um carro. Na batida, a moto ficou imprensada entre a caminhonete e o veículo.

O condutor da moto foi arremessado, caiu do viaduto e faleceu. Ele fazia o transporte de um passageiro por aplicativo. O garupa conseguiu pular do veículo antes do impacto e teve ferimentos leves, e não precisou de atendimento médico, ainda de acordo com a PRF.

Outro carro também foi atingido no engavetamento, conforme as informações repassadas pela corporação.

Os motoristas dos carros e da caminhonete não ficaram feridos. Eles realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal, destacou nota da PRF.

Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) está no local. Procurada pelo Diario de Pernambuco, a Polícia Civil ainda não confirmou se irá investigar o caso.

