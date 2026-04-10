Vida Urbana
ACIDENTE

Mulher é resgatada de helicóptero após ser atropelada por caminhão na PE-060

Acidente aconteceu na Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco e vítima foi levada para o Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho

Diario de Pernambuco

Publicado: 10/04/2026 às 21:38

Vítima foi levada de helicóptero na PE-060 (Foto: PRF)

Uma mulher foi resgatada em estado grave por uma equipe aeromédica após ser atropelada por um caminhão, na tarde desta sexta-feira (10), na PE-60, em Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Metropolitano do Recife, o acionamento ocorreu por volta das 15h20, após a central de regulação receber a informação do atropelamento.

Ao chegarem ao local, as equipes constataram que a vítima apresentava uma fratura exposta na perna, além de outros ferimentos pelo corpo. Após os primeiros socorros e estabilização, a mulher foi encaminhada de helicóptero para uma unidade de saúde.

O transporte aéreo durou cerca de 15 minutos até o Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, onde a paciente recebeu atendimento especializado.

