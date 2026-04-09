Casal morre após ser atropelado por caminhão em acidente de moto na Guabiraba, zona norte do Recife

Acidente aconteceu por volta das 20h desta quarta-feira (7); casal foi atropelado após a moto tombar no Km 60,2 da BR-101, na Guabiraba, zona norte do Recife

Moto envolvida no acidente que matou casal na Guabiraba (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um acidente com uma moto deixou um homem e uma mulher mortos, por volta das 20h da noite desta quarta-feira, no Km 60,2 da BR-101, no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que uma motocicleta, ocupada pelo casal, estava passando no corredor entre dois caminhões, quando ocorreu uma colisão com um dos veículos.



Na sequência, a moto tombou e um casal que estava na moto foi atropelado pelo outro caminhão.



Os motoristas dos caminhões realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal



Os dois motoristas dos caminhões foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para prestar informações.



A PRF, o IC e IML estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.