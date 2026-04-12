Colisão entre ônibus e carro deixa dois mortos na PE-09, em Ipojuca

As vítimas, um homem e uma mulher, motorista e passageira do carro, morreram no local

Colisão entre ônibus e carro deixa dois mortos na PE-09, no Litoral Sul (Reprodução/IpojucaHoje)

Duas pessoas morreram em uma colisão envolvendo um carro e um ônibus, na manhã deste domingo (12), na PE-09, que dá acesso às praias de Porto de Galinhas e Maracaípe, no município de Ipojuca, no Litoral Sul do estado.

As vítimas, um homem e uma mulher, motorista e passageira do veículo, respectivamente, morreram no local. As identidades não foram divulgadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram enviadas uma viatura de salvamento e uma viatura de comando operacional para o local.

O motorista do carro já foi retirado do veículo. A equipe trabalha no resgate da segunda vítima.

Segundo informações extraoficiais, o ônibus seguia no sentido Porto de Galinhas quando atingiu a lateral do carro na mesma via. Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído e um poste de iluminação do canteiro central foi derrubado.

O coletivo transportava 15 funcionários de um hotel, que seguiam para o trabalho. Três ocupantes do ônibus ficaram feridos sem gravidade e foram encaminhados a unidades de saúde.

Até o momento, a Polícia Civil de Pernambuco não tem registro oficial da ocorrência.

