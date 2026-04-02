Motociclista com traumatismo craniano é resgatado de helicóptero após acidente na BR-232
Colisão com carro ocorreu em Gravatá; vítima foi levada ao Recife em voo de 16 minutos
Publicado: 02/04/2026 às 21:57
Vítima de acidente em Gravatá foi socorrida de helicóptero da PRF (Foto: PRF)
Um motociclista sofreu traumatismo cranioencefálico após se envolver em uma colisão frontal com um carro e precisou ser resgatado de helicóptero, na tarde desta quinta-feira (2), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco.
O acidente ocorreu por volta das 14h30, no Km 79 da rodovia. A equipe aeromédica foi acionada pela central 191 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para atender à ocorrência, com apoio do SAMU Metropolitano do Recife.
Ao chegar ao local, os socorristas constataram que a vítima apresentava traumas na face e na nuca, além de um ferimento extenso que se estendia dos lábios ao queixo. O homem recebeu os primeiros atendimentos ainda na rodovia, onde foi estabilizado pela equipe.
Em seguida, o motociclista foi embarcado na aeronave e transportado até o campo do Derby, na área central do Recife, em um trajeto que durou cerca de 16 minutos. De lá, ele foi encaminhado em uma ambulância do SAMU para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, onde recebeu atendimento médico especializado.