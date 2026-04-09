Pernambuco registra segundo caso de abuso sexual de menores em escolinhas de futebol em 10 dias

Prisão do ex-técnico do Porto e Central, e professor de escolinha de futebol Aílton José da Silva, nesta quarta (8), foi o segundo caso de abuso sexual de menores em apenas 10 dias

Ex-técnico do Porto e Central é preso por estupro de menor em Bonito, no Agreste de Pernambuco (Reprodução/redes sociais)

O ex-técnico do Porto e do Central, Ailton José da Silva, de 51 anos, foi preso nesta quarta-feira (8), em Bonito, no Agreste de Pernambuco. Ele vinha atuando como professor de escolinha de futebol e foi acusado de abusar sexualmente de menores.

O suspeito, identificado como Ailton José da Silva, já teria sido preso em 2013 pelo mesmo tipo de crime e voltou a ser alvo de investigação por novos episódios envolvendo alunos.

Ele foi detido durante o cumprimento de um mandado em casa e encaminhado à Delegacia de Plantão de Caruaru. O caso segue sob investigação da Delegacia de Bezerros, que apura a existência de outras possíveis vítimas.

Outros casos recentes

O cenário não é isolado. Em diferentes cidades de Pernambuco, investigações apontam para um padrão semelhante de atuação, sempre envolvendo a relação de confiança entre treinadores e jovens atletas.

Em Caruaru, outro caso chamou atenção pela estrutura envolvida.

Um professor de 34 anos, apontado como proprietário de três escolinhas de futebol, foi preso suspeito de praticar abusos sexuais contra pelo menos duas vítimas, um menino e uma menina.

As investigações começaram após denúncias feitas pelos pais, que perceberam mudanças no comportamento das crianças.

De acordo com a Polícia, a apuração indica que o suspeito utilizava o vínculo criado durante os treinos para se aproximar das vítimas e, posteriormente, cometer os abusos. A prisão foi realizada em via pública, no bairro Petrópolis, após mandado expedido pela Justiça.

No Recife, o ex-goleiro campeão brasileiro de 1987 pelo Sport, Flávio Barros Bruno da Silva, de 59 anos, foi condenado a mais de 24 anos de prisão por estuprar pelo menos duas crianças, uma de 9 anos e uma adolescente de 13.

De acordo com as investigações, o primeiro caso ocorreu dentro da escolinha de futebol administrada por ele, na Zona Oeste da capital.

A criança estava no local acompanhando o treino do irmão quando foi levada a uma sala reservada, sob o pretexto de escolher um brinquedo. O espaço, segundo relatos, continha diversos objetos infantis, o que teria sido utilizado para atrair as vítimas.

Após a repercussão do caso, uma segunda adolescente procurou a polícia e relatou que também havia sido vítima de abusos sexuais no mesmo ambiente, em mais de uma ocasião.

