Professor de escolinha de futebol é preso por abuso sexual de menores

Delegacia da Mulher, em Caruaru (Fotyo: Helia Scheppa/SEI)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na noite da segunda-feira (30), um professor de escolinha de futebol suspeito de abusar sexualmente de menores de idade em Caruaru, no Agreste do estado. A captura ocorreu em via pública, no bairro Petrópolis, após o cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça no mesmo dia.

As investigações, iniciadas em 2020, apontam a existência de ao menos duas vítimas, um menino e uma menina. Segundo a apuração, o suspeito se aproveitava do vínculo com a escolinha de futebol para se aproximar das vítimas e cometer os crimes.

De acordo com a Delegacia da Mulher, os casos foram denunciados pelos pais das vítimas, o que deu início às diligências. Com o avanço das investigações, a autoridade policial solicitou a prisão do suspeito, que foi autorizada pelo Judiciário e cumprida por equipes da 4ª Delegacia da Mulher de Caruaru.

O homem, de 34 anos, é apontado como proprietário de três escolinhas de futebol na região. Após ser detido, ele passou por audiência de custódia e foi encaminhado a uma unidade prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Como denunciar

Denúncias de casos de abuso sexual contra crianças podem ser feitas pelo Disque 100, número da Secretaria de Direitos Humanos que recebe denúncias e encaminha o assunto aos órgãos competentes. A ligação é gratuita, anônima e com atendimento 24 horas.

As ocorrências também podem ser reportadas ao Conselho Tutelar do município. Confira aqui a lista telefônica das unidades em Pernambuco.