Ex-goleiro do Sport é condenado por estupro de criança e adolescente em escolinha de futebol

Flávio Barros Bruno da Silva, de 59 anos, foi campeão Brasileiro de 87 pelo Sport. Ele foi condenado a 24 anos de prisão pelos estupros de uma criança de 9 anos e de uma adolescente de 13 anos

Flávio Barros Bruno da Silva, de 59 anos, foi campeão Brasileiro de 87 pelo Sport (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ex-goleiro campeão do Campeonato Brasileiro de 1987 com o Sport, Flávio Barros Bruno da Silva, de 59 anos, foi condenado a mais de 24 anos de prisão pela Justiça de Pernambuco pelos estupros de uma criança de 9 anos e uma adolescente de 13.

Os casos aconteceram no ano passado, dentro de uma escolinha de futebol da qual Flávio é dono.

O Diario apurou que as sentenças foram proferidas nos dias 3 e 5 de setembro deste ano.

Entenda

Dono de uma escolinha de futebol society, Flávio de Barros Bruno da Silva foi preso preventivamente em julho de 2024, após ser denunciado pela mãe de uma menina de 9 anos pelo estupro da criança. Posteriormente, ele passou a responder em liberdade.

Segundo a denúncia, o crime aconteceu no dia 29 de abril na unidade que fica no bairro da Caxangá, na Zona Oeste do Recife.

A garota estava no local com a mãe, para acompanhar o treino do irmão, que era aluno da escolinha. Na época, o caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), como estupro de vulnerável.

Ainda segundo a denúncia, o estupro ocorreu quando a menina de 9 anos entrou no escritório da escolinha com o professor para escolher um ursinho de pelúcia que ele havia oferecido.

Segundo a mãe da criança, dentro do escritório há uma sala com centenas de brinquedos e uma cama.

Ao notar que estava sozinha com o professor, a irmã do proprietário da escolinha entrou na sala e avisou que chamaria a mãe da menina para escolher o ursinho. Então, a mãe foi até a sala, mas foi dispensada por Flávio de Barros Bruno da Silva. No dia seguinte, a menina contou para a mãe que sofreu um abuso sexual.

Segundo caso

O outro caso de estupro pelo qual Flávio foi considerado culpado também aconteceu nas dependências da escolinha de futebol. Uma aluna, que tinha 13 anos na época, denunciou que foi abusada três vezes, após a repercussão do primeiro caso.

Quem é Flávio

Flávio de Barros Bruno da Silva, 59, é um ex-goleiro profissional, cujo auge da carreira foi no Sport Clube do Recife, em 1987, quando foi Campeão Brasileiro com o clube.

Ele também teve passagens pelo Remo (PA), CRB (AL), Santa Cruz, e Sampaio Corrêa (MA).

Ele é dono de uma escolinha de futebol chamada “CT do Flávio”, ambos os abusos pelos quais o ex-goleiro foi condenado aconteceram dentro das dependências do local.

O que diz a defesa

Por meio de nota, o advogado de Flávio afirmou que "a defesa técnica se limita a esclarecer, por serem ações penais que tramitam em segredo de justiça, razão pela qual está impedida de fornecer maiores detalhes sobre os casos".

Segundo os advogados Eduardo Trindade,Fernando Lacerda Filho e Bruno Lacerda, o ex-atleta "sofreu duas condenações reputadas injustas, uma das quais decorrente justamente da lastimável exposição, à época do primeiro caso, do nome do acusado na mídia, em situação que impunha a guarda de sigilo.

A defesa afirmou que "ainda que com procedência apenas parcial da denúncia em um dos feitos, ele restou absolvido no terceiro processo, permanecendo confiante que a Justiça ao final prevalecerá e que ele será inocentado das acusações, pelo Tribunal de Justiça, no futuro julgamento das apelações, por não haver cometido qualquer delito".