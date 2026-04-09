Dona Lindu e Apipucos: saiba quanto custa estacionamento nos parques do Recife

A informação foi divulgada, por meio das redes sociais, pela Viva Parques, que administra os espaços de lazer e esportes na cidade

Parque de Apipucos (Foto: Marlon Diego/PCR)

Os frequentadores dos Parques Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e de Apipucos, na Zona Norte, devem pagar para estacionar carros, a partir desta quinta-feira (9).



A tarifa começa em R$ 12, para uma permanência de até duas horas, e cada hora adicional custa R$ 2.

A informação foi divulgada, por meio das redes sociais, pela Viva Parques, que administra os espaços de lazer e esportes na cidade.

Com isso, os donos de veículos passam a contar com cobertura durante a permanência no interior dos estacionamentos, seguindo as condições definidas no local.



O serviço será operado por uma empresa especializada, sob gestão da Indigo, companhia com atuação no setor de estacionamentos e mobilidade urbana.



O pagamento pode ser feito por meio de cartão de crédito, cartão de débito, PIX e dinheiro.



Em casos de dúvidas, perda de ticket ou qualquer ocorrência, o atendimento será realizado no próprio local ou pelos canais da operadora.