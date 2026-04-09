A mudança do morador de 53 anos foi realizada nesta quinta-feira (9) após o desabamento de um casarão na comunidade do Pilar, área central da cidade, que deixou dois mortos e dois feridos

Defesa Civil realiza mudança de morador após desabamento no Pilar, no Recife (Foto: Cadu Silva/DP)

A Defesa Civil do Recife realizou, na manhã desta quinta-feira (9), a mudança do morador Joselino Cosme Miguel, de 53 anos, que precisou deixar a casa onde vivia há quase nove anos após o desabamento de um casarão na comunidade do Pilar, área central da cidade.

A retirada dos pertences faz parte das ações emergenciais adotadas no local, considerado de risco após a tragédia que deixou dois mortos e dois feridos no início da semana.

“A Defesa Civil está fazendo a mudança da gente, ajudando a tirar as coisas daqui”, contou Joselino, enquanto acompanhava a retirada dos pertences.

Sem condições de trabalhar desde que sofreu um AVC, ele afirma que agora depende de auxílio para recomeçar. “Não tenho renda nenhuma. Dei entrada na aposentadoria, mas ainda vou passar por perícia. A expectativa é receber um benefício para pagar aluguel”, disse.

Enquanto aguarda uma resposta, a sobrevivência tem vindo da ajuda de familiares e da comunidade. “Meu filho manda um dinheirinho às vezes, minha mãe ajuda quando pode. Eu também recebo cesta básica de um padre. Fora isso, não tenho ajuda de ninguém”, relatou.

Joselino também enfrenta problemas de saúde e precisa de medicação contínua. “Para comprar meus remédios, dependo dos outros. Tenho epilepsia e preciso tomar remédio todo dia”, afirmou.

Sem alternativa imediata, ele conseguiu um abrigo temporário com a ajuda de conhecidos. “Vou para Chã da Estrela, para uma casinha que arrumaram para mim. Vou ficar lá até sair o auxílio-moradia e meu benefício”, explicou.

O impacto emocional da tragédia também é evidente. “Foi muito triste. As pessoas que morreram eram conhecidas da gente, trabalhadores. Infelizmente aconteceu, agora é seguir em frente”, lamentou.

