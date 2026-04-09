O ex-técnico do Porto e Central foi preso durante cumprimento de mandado na noite desta quarta-feira (8), dentro de uma residência no município de bonito, no Agreste de Pernambuco; ele já havia sido preso em 2013 pela mesma prática de estupro de vulneravel

Ex-técnico do Porto e Central é preso por estupro de menor em Bonito, no Agreste de Pernambuco (Reprodução/redes sociais)

Ex-técnico do Porto e Central, de 51 anos, foi preso nesta quarta-feira (8), acusado da prática de estupro de vulnerável contra meninos de uma escolinha de futebol onde atuava como treinador no município de Bonito, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia, Ailton José da Silva estava em casa quando foi detido durante cumprimento de mandado de prisão.

Ele é acusado de abusar sexualmente de alunos da escolinha onde atuava como treinador, com casos que teriam ocorrido ao longo de anos.

Após a prisão, ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Caruaru, onde passará por audiência de custódia.

O caso está sob investigação da Delegacia de Bezerros.

Histórico de denúncias

O suspeito já teria sido preso anteriormente, em 2013, no Centro de Treinamento do Clube Atlético do Porto, na zona rural de Caruaru, também no Agreste do estado.

Na época, pelo menos cinco mães procuraram a delegacia de Bonito denunciando que os filhos, que participavam de uma escolinha de futebol, estavam sendo aliciados pelo treinador para a prática de atos sexuais.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ricardo dos Santos Lima, foi instaurado um inquérito policial e, durante os depoimentos, os adolescentes confirmaram as agressões.

As vítimas também apresentaram conversas do Facebook, que comprovariam as investidas do suspeito.

Diante das evidências, a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido naquele ano. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Investigação

A Polícia Civil segue investigando o caso atual para identificar possíveis novas vítimas e apurar a extensão dos crimes.

