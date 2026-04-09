Garoto de 11 anos tem crânio fraturado após levar soco de colega dentro de escola no Sertão de Pernambuco

Caso aconteceu na cidade de Floresta, no Sertão do Estado. Garoto está internado no Hospital da Restauração (HR), no Recife, desde segunda (6), após levar um soco de um colega e ter o crânio fraturado

Caso aconteceu dentro da Escola Municipal Deputado Audomar Ferraz, em Floresta, no Sertão de Pernambuco (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um garoto de 11 anos teve o crânio fraturado após levar um soco de um colega de escola dentro da unidade de ensino onde ambos estudam, em Floresta, no Sertão de Pernambuco. Em função do traumatismo, a vítima está internada no Hospital da Restauração (HR) desde segunda (6), quando o caso aconteceu.

O adolescente suspeito da agressão teria 15 anos. Não foram repassadas informações sobre o que teria motivado a atitude. Após ser agredido, o aluno de 11 anos teve sintomas como tontura e enjoo, e precisou ser levado ao Hospital de Floresta. Lá, o menino foi encaminhado ao HR.

Segundo a Escola Municipal Deputado Audomar Ferraz, o caso foi um “episódio envolvendo dois estudantes, no qual um deles desferiu um soco contra o outro, resultando em um traumatismo, constatado em Recife após minuciosos exames”.

A instituição também afirma, em nota, que desde o primeiro momento, agiu com “rapidez e responsabilidade, prestando imediato atendimento ao aluno ferido e acionando os responsáveis, bem como conduzindo o aluno agredido para o serviço de saúde”.

A direção da escola disse, também, que todas as providências cabíveis foram adotadas de forma imediata, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança e as orientações legais e pedagógicas. “A situação também está sendo acompanhada junto às famílias envolvidas, com o devido encaminhamento às instâncias necessárias”, acrescentou.

Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar de Floreste informou ao Diario de Pernambuco que o que compete ao órgão estará sendo feito, como encaminhamentos a outros órgãos e devidos acompanhamentos às famílias.

Estado de saúde

Procurado pelo Diario, o Hospital da Restauração (HR) informou que não irá divulgar informações sobre o atual estado de saúde do jovem agredido. A equipe de reportagem apurou que ele está estável.

O que diz a Polícia Civil

A equipe de reportagem do Diario entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), para confirmar o registro do caso. Até o momento, não obteve retorno.

Repúdio

A prefeita de Floresta, Rorro Manicoba, publicou uma nota nas redes sociais repudiando o caso.

“Repudio com firmeza o episódio de violência ocorrido em uma escola da nossa rede municipal. Sempre cultivei o diálogo e a paz como princípios da minha vida pública, e é com base nesses valores que conduzo uma gestão comprometida em combater qualquer forma de violência.

Desde o primeiro momento, determinei total assistência à família do aluno, com acolhimento e acompanhamento das equipes, e estamos adotando todas as providências para a apuração rigorosa dos fatos.

A violência não será tolerada, e o cuidado com nossas crianças está acima de qualquer coisa”, diz o texto.