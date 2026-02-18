Bebê fica ferida e homem morre após briga em carnaval em Bom Conselho, no Agreste

Crime ocorreu em um polo festivo no distrito de Rainha Isabel. Uma pessoa morreu, duas ficaram feridas e suspeito foi detido em flagrante

Delegacia da Polícia Civil de Bom Conselho (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma confusão em um evento de carnaval em Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco, deixou uma bebê de 9 meses e um homem feridos com disparos de arma de fogo na madrugada de terça-feira (18). Um outro homem morreu depois de ser baleado.

O caso aconteceu por volta das 1h46, durante uma festa realizada na praça central do distrito de Rainha Isabel. Segundo o boletim de ocorrência, equipes policiais foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo nas proximidades do palco principal do evento. Ao chegar ao local, os agentes encontraram as vítimas feridas e iniciaram buscas pelo suspeito.

O homem apontado como autor foi localizado ainda nas imediações do evento portando uma arma de fogo. Ele teria arremessado a arma ao perceber a aproximação do policiamento.

O suspeito, de 20 anos, foi agredido por populares antes da intervenção da polícia, que o retirou da situação e o encaminhou ao posto de comando. Em seguida, ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital do município, onde recebeu atendimento médico e posteriormente foi liberado.

Uma das vítimas foi identificada como Edilson Clemente da Silva, que chegou a ser socorrido, mas morreu em uma unidade hospitalar. Já Edson Junior Rodrigues da Silva sofreu lesões superficiais na região do pescoço provocadas por arma branca e a bebê de nove meses foi atingida de raspão na perna.

Com o suspeito foram apreendidos um revólver calibre 38 e uma faca, utilizados nas agressões, segundo o boletim.

Crime motivado por ciúmes

Informações preliminares apontam que o crime teria sido motivado por ciúmes, já que a ex-companheira do suspeito mantinha um relacionamento com a vítima assassinada. O documento também menciona que o investigado possui histórico de crimes relacionados à posse de arma de fogo.

O suspeito foi conduzido à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Pernambuco.

