Polícia prende suspeitos de matar motociclista por aplicativo em Abreu e Lima
Prisão aconteceu um dia após o crime. Mãe de suspeito teria acionado a polícia
Publicado: 16/02/2026 às 15:22
Wilker deixa dois filhos e uma esposa grávida. (Foto: Reprodução/Redes sociais)
Dois suspeitos de envolvimento na morte de um motociclista por aplicativo foram presos na noite de segunda-feira (15), no bairro de Caetés, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana. A prisão foi realizada por policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco. Os suspeitos foram identificados como John Kaiky Luan de Lima Barbosa e Evson Costa.
Ambos são suspeitos de envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou Wilker Paradiso Marinho de Lima, de 32 anos. O crime ocorreu na madrugada do domingo (14), no bairro de Caetés II, em Abreu e Lima.
O motociclista havia saído para trabalhar quando recebeu uma chamada para uma corrida e, ao chegar ao local indicado, foi surpreendido por dois homens.
De acordo com relatos, um dos suspeitos vestia camisa vermelha e o outro utilizava camisa preta. Durante a ação criminosa, Wilker teve a motocicleta roubada e ainda foi ferido.
Após diligências, os policiais localizaram e prenderam os dois suspeitos no bairro de Caetés. A mãe de um dos envolvidos teria acionado a polícia para que o filho se entregasse.
Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, mas foram liberados após a audiência de custódia. Evson negou participação no crime e disse que teria apenas solicitado a corrida pelo aplicativo. Já John teria confessado o crime.
O sepultamento de Wilker aconteceu na manhã desta segunda-feira (16).