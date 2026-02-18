Foliões fantasiados de "burrinhas" trocam chicotadas em briga em São Vicente Férrer

Briga durante cortejo em São Vicente Férrer mobilizou participantes e público; prefeitura afirma que não houve feridos

Briga de "burrinhas" chamou a atenção em São Vicente Férrer (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma confusão envolvendo dois participantes fantasiados de “burrinhas” interrompeu um desfile de carnaval no município de São Vicente Férrer, no Agreste pernambucano. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os foliões trocando agressões durante a apresentação.

O episódio ocorreu no domingo (15), no distrito de Siriji. Nas imagens, dois homens encapuzados, vestidos com a fantasia tradicional do cortejo, iniciam uma troca de chicotadas. Em seguida, eles passam a se agredir com socos e acabam caindo sobre uma motocicleta estacionada.

Pessoas que participavam do desfile tentaram separar a briga, mas a situação gerou tumulto envolvendo outros integrantes do grupo. A confusão foi controlada após a intervenção de espectadores que acompanhavam a festa.

As “burrinhas” são uma manifestação tradicional do carnaval de São Vicente Férrer. A brincadeira consiste em um cortejo no qual os participantes vestem uma estrutura em formato de burro presa ao corpo, geralmente coberta por uma saia, simulando o animal durante o desfile.



A manifestação é considerada uma expressão da cultura popular do município, preservada ao longo das gerações.

A Prefeitura de São Vicente Férrer classificou o episódio como um caso isolado entre alguns participantes e informou que os envolvidos já tinham desentendimentos anteriores. A administração municipal destacou ainda que a manifestação cultural costuma ocorrer sem registros de incidentes e afirmou que não houve feridos nem necessidade de atendimento hospitalar.