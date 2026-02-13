Homem joga cadeirante do 4º andar de prédio em Boa Viagem, no Recife
Crime ocorreu no Edifício Pindorama, na Zona Sul do Recife. Suspeito de cerca de 30 anos teria jogado móveis antes de lançar a vítima pela janela
Publicado: 13/02/2026 às 21:39
Samu esteve no local do crime (Foto: Diario de Pernambuco)
Um cadeirante morreu na noite desta sexta-feira (13) após ser arremessado do 4º andar do Edifício Pindorama, localizado na Rua Phaelante da Câmara, na altura do Segundo Jardim de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O principal suspeito também se lançou do prédio logo em seguida.
De acordo com uma testemunha ouvida pelo Diario de Pernambuco, o homem, de aproximadamente 30 anos e que seria filho da vítima, teria jogado móveis pela janela antes de arremessar o pai cadeirante. Um vizinho relatou ter ouvido o barulho de objetos caindo e, ao verificar o que estava acontecendo, percebeu a gravidade da situação.
O caso ocorreu por volta das 19h30. Policiais militares foram acionados e encontraram o suspeito ainda com vida. Ele foi encaminhado ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife, mas não resistiu aos ferimentos. Uma equipe do Samu e do Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local.
Até por volta das 21h, a cadeira de rodas da vítima permanecia na área comum do edifício. As circunstâncias e a motivação do crime serão investigadas.