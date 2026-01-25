Violência das organizadas: Raquel Lyra condena agressões antes de Santa Cruz x Náutico: "Estado não tolera"

Governadora classificou agressores como criminosos e determinou prioridade à Polícia Civil para identificar envolvidos em pancadaria

Homem é agredido por torcedores do Santa Cruz. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, afirmou na tarde deste domingo (25) que o estado "não tolera" os episódios de violência registrados antes do jogo Santa Cruz x Náutico. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram homens vestindo camisas do Santa Cruz agredindo outros dois homens com pedaços de pau e pontapés.

Em postagem nas redes sociais, Raquel classificou os agressores como criminosos e afirmou que determinou prioridade à Polícia Civil para identificar e responsabilizar os envolvidos.

“É a paz que deve marcar o nosso futebol”, declarou a governadora.

Os times se enfrentam às 18h, na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, com torcida única.

A reportagem solicitou respostas às polícias Civil e Militar e aguarda posicionamento.

Cenas

Cruzeiro conta com golaço, bate o São Paulo em jogo equilibrado e conquista o título da Copinha

Raio deixa ao menos 29 pessoas feridas durante caminhada de Nikolas Ferreira no DF

Torcidas organizadas causam terror no Recife antes de clássico entre Santa Cruz e Náutico Veja também:

Um dos registros teria ocorrido no entorno do Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife. Durante as agressões, é possível ouvir gritos de "vão morrer" e referências à torcida organizada Inferno Coral.

"Vão morrer", diz um dos agressores.

"Aqui é Inferno", comenta outro em referência à torcida organizada do Santa Cruz, Inferno Coral.

Outros vídeos mostram mais pessoas sendo agredidas.

