Artistas levam multidão às ruas no desfile do Galo da Madrugada

Bloco reúne grandes nomes da música pernambucana e nacional em percurso pelo Centro do Recife. Entre as atrações estão nomes como Elba Ramalho, Nena Queiroga, André Rio, Almir Rouche, Maestro Spok e Maestro Forró

Elba Ramalho comanda trio elétrico no desfilo do Galo há anos (Rafael Vieira/DP)

Comandados por vários artistas da cena musical pernambucana e brasileira, os trios elétricos são os grandes responsáveis por animar os milhões de foliões que participam, neste sábado (14), do desfile do Galo da Madrugada, tradicional bloco carnavalesco que abre oficialmente o sábado de carnaval no Recife.

Entre as atrações que comandam os trios estão Elba Ramalho, Nena Queiroga, André Rio, Almir Rouche, Spok com participação de Priscila Senna, além da Orquestra Popular do Recife, Maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Quinteto Violado, Geraldinho Lins, Gerlane Lops, Michelle Melo, Romero Ferro e Nonô Germano.

Considerado o maior bloco do mundo, o evento arrasta o público desde as primeiras horas da manhã, com concentração iniciada por volta das 7h e apresentações musicais ao longo de todo o dia. O desfile reúne foliões de diferentes regiões do país e turistas estrangeiros.

A saída dos trios elétricos teve início às 9h, em frente ao Forte das Cinco Pontas, e segue até o início da noite, encerrando por volta das 18h30.

O evento também conta com iniciativas inclusivas, como o Trio da Acessibilidade, comandado pela Orquestra Metais com convidados, que acompanha a ala formada por pessoas com deficiência.

Percurso pelas principais vias do Centro

O desfile percorre algumas das principais ruas e avenidas do Centro do Recife. O trajeto tem início na Travessa do Forte, em frente ao Forte das Cinco Pontas, seguindo pela Rua Imperial em direção à Praça Sérgio Loreto. Em seguida, o cortejo passa pela Avenida Dantas Barreto, retorna à Praça Sérgio Loreto com destino à Avenida Sul, segue no sentido do bairro de Afogados e acessa a Rua Saturnino de Brito, de onde retorna pela Rua Imperial.

O percurso continua novamente pela Praça Sérgio Loreto, passa pela Rua do Muniz em direção à Avenida Dantas Barreto, segue para a Praça da Independência e percorre a Avenida Guararapes até a Ponte Duarte Coelho. A reta final ocorre na Rua do Sol, com dispersão na Praça da República e na Rua do Imperador.