Carnaval 2026: presidente Lula chega ao desfile do Galo da Madrugada no Recife

Presidente da república estava com a primeira-dama, Janja, e foi para o camarote. Lula está em Pernambuco desde sexta (13)

Lula chegou ao camarote do Galo da Madrugada (Rafael Vieira/DP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa do desfile do Galo da Madrugada, no Centro do Recife.

Ele e a primeira-dama, Janja, chegaram ao camarote por volta das 10h deste sábado (14).

Os foliões cantaram a músicas e homenagearam o petista: "Olê, olê, Olá, Lula".

Na sexta (13), Lula participou de um evento em uma fábrica de medicamentos, em Suape, no cano de Santo Agostinho, no Grande Recife.

Janja foi ao carnaval do recife com o prefeito João Campos (PSB), e assistiu a shows no Marco Zero.

Mais cedo, nesta sábado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou do café da manhã do Galo, no forte Cinco Pontas, um evento que antecede o desfile.

O ministro disse que Lula esta “muito feliz” de participar do Carnaval 2026 no Recife.

Em 2000, antes de se eleger presidente pela primeira vez, Lula esteve no Galo da madrugada.