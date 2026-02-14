Carnaval 2026: "Frevo no Planeta Galo" leva multidão para as ruas do Centro do Recife

O "Maior bloco de carnaval do mundo", segundo o Guiness Book, abriu o cortejo às 9h deste sábado (14), com tema "Frevo no Planeta Galo", reunindo autoridades, atrações musicais e milhares de foliões no Sábado de Zé Pereira.

Trio elétrico abriu caminho para o desfile do Galo da Madrugada, neste sábado (14) (Ana Paula Câmara/cortesia )

O tradicional café da manhã que antecede o desfile do Galo da Madrugada marcou, na manhã deste sábado (14), o início do 47º cortejo do bloco, que já saiu às ruas do Centro do Recife pontualmente às 9h, após a tradicional queima de fogos que deu a largada oficial à festa.

Foliões e convidados participaram do encontro, que contou com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do senador Humberto Costa (PT), do prefeito João Campos (PSB) e da governadora Raquel Lyra (PSD).

Considerado o maior bloco de carnaval do mundo pelo Guinness Book, o Galo desfilou neste Sábado de Zé Pereira, celebrado neste ano em 14 de fevereiro. A abertura do cortejo ficou por conta da Orquestra de Metais e convidados, com concentração no Forte das Cinco Pontas. O tema desta edição é “Frevo no Planeta Galo”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também confirmou presença no evento.

Ao longo de quase 10 horas de cortejo, o público acompanha apresentações de artistas como Elba Ramalho, Romero Ferro, a Orquestra Popular do Recife, Almério e Flaira Ferro, além de Chico César como convidado, entre outros nomes. As apresentações acontecem de forma contínua ao longo do percurso, sem horários fixos.

O desfile conta com seis alegorias e cerca de 30 trios elétricos, que percorrem as principais vias do Centro do Recife arrastando milhares de foliões.

Galo Gigante

O tradicional Galo Gigante, com 32 metros de altura, passou a ganhar identidade visual própria a partir de 2019, quando o artista plástico Leopoldo Nóbrega assumiu a criação da escultura. A cada ano, a peça recebe nova roupagem inspirada no tema do desfile, incorporando conceitos como sustentabilidade e inclusão.

Fundado em 23 de janeiro de 1978 por um grupo de amigos e familiares com o objetivo de revitalizar o Carnaval de rua do Recife, o clube de máscaras saiu pela primeira vez em 4 de fevereiro daquele mesmo ano, reunindo cerca de 75 integrantes.

