Carnaval 2026: sátira política marca desfile do Galo da Madrugada no Recife: "fantasmas do comunismo"
A presença de fantasias com referências aos "fantasmas do comunismo" marcou o clima político e bem-humorado no Galo da Madrugada, no Centro do Recife, manhã deste sábado de Zé Pereira (14).
Publicado: 14/02/2026 às 10:39
Fantasma do Comunismo "assombrou" o desfile do Galo da Madrugada (Rafael Vieira/DP )
Entre os foliões, a recifense Alice Espínola, de 39 anos, explicou que usou a sátira para reforçar o caráter democrático do carnaval e defender que a festa também é espaço de expressão política e convivência entre pessoas de opiniões diferentes.
Participante do bloco há cerca de 20 anos, Alice contou que só deixou de comparecer durante a pandemia e que o Galo se tornou parte essencial da sua vida e da história da família.
“Eu vivo porque meu carnaval é isso, é o Galo da Madrugada. Eu cresci com isso, com minha família, meu irmão que me apresentou e eu nunca mais larguei”, afirmou.
Segundo a foliã, a fantasia deste ano foi pensada como forma de humor e crítica social.
“Carnaval também é um ato político. É um ato de a gente colocar pra fora o que a gente está indignado e o que a gente está agradecido”, disse.
Ela explicou que a ideia surgiu a partir de debates políticos recentes. “Há alguns anos, houve esses rumores políticos dos fantasmas do comunismo. Aí, a gente pegou isso pra usar de forma de humor, de alegria e dizer que o carnaval é democrático. A gente pode encontrar pessoas de outras frentes, que pensem diferente, mas a gente está aqui pra brincar e mostrar o nosso lado, que ninguém deve ficar em cima do muro.”
Alice esteve acompanhada do companheiro, Wallace de Mello Gonçalves Barbosa, também de 39 anos, que participa do bloco há uma década.
Morador de Olinda, ele contou que passou a frequentar o evento após conhecer a parceira.
“Eu só conhecia o carnaval de Olinda, mas há 10 anos venho aqui continuamente ver o Galo da Madrugada. Essa festa é muito boa, democrática e show de bola, carnaval pra todo mundo”, afirmou.