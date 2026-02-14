Galo da Madrugada, Neiff, Liniker, Ludmilla e Priscila Senna marcam o sábado (14) de Carnaval no Recife; veja programação
Maior bloco de carnaval do mundo desfila pela manhã, enquanto polos espalhados pela cidade recebem apresentações que vão do frevo ao brega, do samba à música eletrônica
Publicado: 14/02/2026 às 09:53
Cantor Anderson Neiff gravou videoclipe na comunidade Três Carneiros Alto (Foto: Reprodução/Instagram)
Durante mais um ano, o Sábado de Zé Pereira (14) transforma o Recife em um grande palco a céu aberto, reunindo cortejos tradicionais, blocos de rua e shows gratuitos distribuídos por diversos polos culturais. O destaque da manhã é o desfile do Galo da Madrugada, considerado o maior bloco de carnaval do mundo, que arrasta multidões pelo Centro da cidade.
À noite, o palco do Marco Zero concentra algumas das principais atrações da programação, com apresentações de Liniker, Ludmilla e Anderson Neiff, além da participação especial de Priscila Senna no show de Liniker. A agenda inclui ainda manifestações da cultura popular e artistas de diferentes gêneros musicais em polos descentralizados.
Confira a programação do dia:
Blocos
5h45 — Pinto do Galo da Madrugada (saída do Marco Zero)
8h — Galinha D’água (saída do Rio Capibaribe)
9h — Galo da Madrugada (saída da Praça Sérgio Loreto)
10h — Patusquinho (saída do Pátio de São Pedro)
16h — Cordas e Retalhos (saída da Rua da Guia)
Marco Zero
16h — Recife Matriz da Cultura Popular: desfile das agremiações vice-campeãs do Grupo Especial
18h — Orquestra Popular do Recife, com o maestro Ademir Araújo, participação de Flaira Ferro, Almério e Guerreiros do Passo
19h30 — Bloco do Silva
21h — Liniker, com participações de Priscila Senna e Amaro Freitas
22h50 — Ludmilla
00h30 — Anderson Neiff
01h10 — Recife Capital do Brega
Praça do Arsenal
18h30 — Orquestra Malassombro
20h — Antônio Nóbrega
21h30 — Silvério Pessoa e Chinaina — La Ursa Elétrica
23h — Solarinas (Natasha Falcão, Doralyce, Caetana e Louise)
00h40 — Roberta Sá
Pátio de São Pedro
17h30 — Sábado da Diversidade
Parque das Graças
Intervalos — DJ Renato
16h — Marco César e o Quarteto Chorado
17h30 — Adiel Luna e o Coco Camará
19h — Maciel Salú
20h — Café Preto
22h — Ivyson
Samba da Moeda
16h — Escola de Samba Pérola do Samba
16h40 — As Yabás do Samba
18h — Adriana B
19h20 — Elys Viana
20h40 — Belo Xis
22h — Jorge Riba
23h20 — Carla Rio
00h40 — Pagode do Didi
Jardim Cais do Sertão - Pernambuco Meu País
15h30 — Maracatu de Baque Solto Águia de Ouro
16h — Afoxé Tela Oko Ara Ejibó
17h — O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico
18h — Frevo A Dois
19h — Briê convida Siba Puri
20h30 — Banda Ave Sangria
Rec-Beat - Cais da Alfândega
18h — Paulete Lindacelva
19h20 — Lofihouseboy (Pará)
20h40 — Davs
22h — Piolinda Marcela (Colômbia)
23h10 — Sphynx (São Paulo)
0h20 — Carlos do Complexo (Rio de Janeiro)