Eu Acho é Pouco, Homem da Meia-Noite e Nana Queiroga: confira a programação deste Sábado de Zé Pereira (14) em Olinda
Blocos tradicionais ocupam as ladeiras do Sítio Histórico, enquanto polos do Carmo, Varadouro, Guadalupe e Peixinhos recebem shows e manifestações culturais ao longo do dia e da noite
Publicado: 14/02/2026 às 09:16
Homem da Meia-Noite celebra 94 anos (Foto: Wanderson Oliveira/DP Foto)
O Sábado de Zé Pereira promete arrastar multidões pelas ruas de Olinda neste dia 14, reunindo alguns dos blocos e atrações mais tradicionais do Carnaval de Pernambuco. A programação começa ainda pela manhã, com cortejos espalhados pelo Sítio Histórico, e segue até a aguardada saída do Homem da Meia-Noite, à meia-noite, marco simbólico da abertura da folia na cidade.
Além dos blocos tradicionais que tomam as ladeiras, polos culturais espalhados por diferentes bairros recebem apresentações musicais e manifestações da cultura popular, reunindo frevo, coco, maracatu, afoxé e brega em shows gratuitos ao longo do dia.
Confira a programação do dia de hoje:
Nas ladeiras do Sítio Histórico
9h – Eu Acho É Pouco (Rua de São Bento, em frente à Praça Laura Nigro – Carmo)
9h – Soul Delas (Basílica e Mosteiro de São Bento)
9h – Trinca de Ás (Espaço Cultural Osvaldo Sérgio)
10h – Urso Congelado (Açaí do Carmo)
10h – Sombatuki (Clube Vassourinhas)
10h – Fique na Sombra (Rua da Boa Hora, Varadouro)
10h – Fábrica de Samba (Praça da Matriz de São Pedro)
10h – Batucada Atômica (Av. 10 de Novembro, Carmo)
11h30 – Se Me Der Eu Como (Rua do Bonfim, Carmo)
12h – Pife Floyd (Travessa de São Francisco, Carmo)
14h – Moidicuento (Praça Cel. João Lapa)
14h50 – Chapadinhos na Praia (Alto da Sé)
15h – Afojubá Batuque (Basílica e Mosteiro de São Bento)
16h – Ceroula de Olinda (Colégio São Bento)
16h – Hoje a Mangueira Entra (Varadouro)
17h – Menino da Tarde (Guadalupe)
17h – Papudinhos do Bonsucesso (Espaço Cultural Osvaldo Sérgio)
19h – Afoxé Alafin Oyó (Guadalupe)
19h – John Travolta (Clube Vassourinhas)
23h59 – Homem da Meia-Noite (Bonsucesso)
Praça do Carmo
Nana Queiroga
Marron Brasileiro (participação do maestro Israel de França)
Joyce Alane
Martins
Mãeana
Polo Varadouro
16h – Nosso Sentimento
17h – Gervásio do Coco
18h – Maracatu Nação Tigre
19h – Andréia Luiza
20h – Mascates
21h – Sassarico
22h – Labaredas
Polo Guadalupe
Arnaldo do Coco
Coco de Umbigada
Benedito da Macuca
Jota Michilles
Chama do Brega
Luiza Ketilyn
Polo Peixinhos
17h – Caboclo Mestiço
18h – Mestre Nido Blau
19h – Diz Maia
20h – Eduardo Rossi
21h – Maracatu Nação de Luanda
Polo Alafin Oyó
16h – Afoxé Afefé Lagbara
17h – Grupo Indígena Fetxha e Mestre Matinho
18h – Coco do Mestre Juarez
19h – Coco de Praia
20h – Mestra Ana Lúcia do Coco
21h – Afoxé Yamin Balé Gilê
22h – Marcela Souza
Polo Rio Doce
18h30 – André Viana
20h30 – Som da Terra
21h30 – Afoxé Oxum Pandá