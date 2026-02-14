Eu Acho é Pouco, Homem da Meia-Noite e Nana Queiroga: confira a programação deste Sábado de Zé Pereira (14) em Olinda

Blocos tradicionais ocupam as ladeiras do Sítio Histórico, enquanto polos do Carmo, Varadouro, Guadalupe e Peixinhos recebem shows e manifestações culturais ao longo do dia e da noite

Homem da Meia-Noite celebra 94 anos (Foto: Wanderson Oliveira/DP Foto)

O Sábado de Zé Pereira promete arrastar multidões pelas ruas de Olinda neste dia 14, reunindo alguns dos blocos e atrações mais tradicionais do Carnaval de Pernambuco. A programação começa ainda pela manhã, com cortejos espalhados pelo Sítio Histórico, e segue até a aguardada saída do Homem da Meia-Noite, à meia-noite, marco simbólico da abertura da folia na cidade.

Além dos blocos tradicionais que tomam as ladeiras, polos culturais espalhados por diferentes bairros recebem apresentações musicais e manifestações da cultura popular, reunindo frevo, coco, maracatu, afoxé e brega em shows gratuitos ao longo do dia.

Confira a programação do dia de hoje:

Artistas pernambucanos assinam alegorias do desfile da Grande Rio em homenagem ao Manguebeat

Recife reajusta tarifas de táxi e amplia horário da Bandeira 2; veja valores

Pequenos foliões ganham espaço nos parques do Recife neste Carnaval Veja também:

Nas ladeiras do Sítio Histórico

9h – Eu Acho É Pouco (Rua de São Bento, em frente à Praça Laura Nigro – Carmo)

9h – Soul Delas (Basílica e Mosteiro de São Bento)

9h – Trinca de Ás (Espaço Cultural Osvaldo Sérgio)

10h – Urso Congelado (Açaí do Carmo)

10h – Sombatuki (Clube Vassourinhas)

10h – Fique na Sombra (Rua da Boa Hora, Varadouro)

10h – Fábrica de Samba (Praça da Matriz de São Pedro)

10h – Batucada Atômica (Av. 10 de Novembro, Carmo)

11h30 – Se Me Der Eu Como (Rua do Bonfim, Carmo)

12h – Pife Floyd (Travessa de São Francisco, Carmo)

14h – Moidicuento (Praça Cel. João Lapa)

14h50 – Chapadinhos na Praia (Alto da Sé)

15h – Afojubá Batuque (Basílica e Mosteiro de São Bento)

16h – Ceroula de Olinda (Colégio São Bento)

16h – Hoje a Mangueira Entra (Varadouro)

17h – Menino da Tarde (Guadalupe)

17h – Papudinhos do Bonsucesso (Espaço Cultural Osvaldo Sérgio)

19h – Afoxé Alafin Oyó (Guadalupe)

19h – John Travolta (Clube Vassourinhas)

23h59 – Homem da Meia-Noite (Bonsucesso)

Praça do Carmo

Nana Queiroga

Marron Brasileiro (participação do maestro Israel de França)

Joyce Alane

Martins

Mãeana

Polo Varadouro

16h – Nosso Sentimento

17h – Gervásio do Coco

18h – Maracatu Nação Tigre

19h – Andréia Luiza

20h – Mascates

21h – Sassarico

22h – Labaredas

Polo Guadalupe

Arnaldo do Coco

Coco de Umbigada

Benedito da Macuca

Jota Michilles

Chama do Brega

Luiza Ketilyn

Polo Peixinhos

17h – Caboclo Mestiço

18h – Mestre Nido Blau

19h – Diz Maia

20h – Eduardo Rossi

21h – Maracatu Nação de Luanda

Polo Alafin Oyó

16h – Afoxé Afefé Lagbara

17h – Grupo Indígena Fetxha e Mestre Matinho

18h – Coco do Mestre Juarez

19h – Coco de Praia

20h – Mestra Ana Lúcia do Coco

21h – Afoxé Yamin Balé Gilê

22h – Marcela Souza

Polo Rio Doce

18h30 – André Viana

20h30 – Som da Terra

21h30 – Afoxé Oxum Pandá

