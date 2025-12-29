Trabalho em campo vai definir obras urgentes e integra plano para o período de chuvas de 2026

Olinda inicia vistoria no Sítio Histórico para prevenir riscos em encostas. (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A Prefeitura de Olinda deu início, nesta segunda-feira (29), a uma série de vistorias técnicas no Sítio Histórico da cidade.

A operação, coordenada pela Defesa Civil, foca em áreas de encostas identificadas como sensíveis em estudos recentes da UFPE e do Iphan. Os dados colhidos servirão como base no planejamento para o inverno de 2026.



Equipes multidisciplinares estão percorrendo os pontos críticos para validar os dados do levantamento e diagnosticar a estabilidade do terreno. O objetivo é que, a partir desse diagnóstico presencial, o município apresente um plano de obras estruturais e intervenções emergenciais para evitar deslizamentos e danos ao patrimônio.