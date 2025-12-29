Olinda inicia vistoria no Sítio Histórico para prevenir riscos em encostas
Trabalho em campo vai definir obras urgentes e integra plano para o período de chuvas de 2026
Publicado: 29/12/2025 às 20:11
Olinda inicia vistoria no Sítio Histórico para prevenir riscos em encostas. (Foto: Marina Torres/DP Foto)
A Prefeitura de Olinda deu início, nesta segunda-feira (29), a uma série de vistorias técnicas no Sítio Histórico da cidade.
A operação, coordenada pela Defesa Civil, foca em áreas de encostas identificadas como sensíveis em estudos recentes da UFPE e do Iphan. Os dados colhidos servirão como base no planejamento para o inverno de 2026.
Equipes multidisciplinares estão percorrendo os pontos críticos para validar os dados do levantamento e diagnosticar a estabilidade do terreno. O objetivo é que, a partir desse diagnóstico presencial, o município apresente um plano de obras estruturais e intervenções emergenciais para evitar deslizamentos e danos ao patrimônio.
- Após três anos de gestão, Raquel Lyra entrega primeira creche prevista e fala sobre desafios na educação
- Réveillon do Recife terá queima de fogos silenciosa e sustentável
- Associações de Bares e Hotéis cobram justiça por agressões a turistas em Porto de Galinhas
- Raquel Lyra promete novo concurso para polícias e bombeiros em 2026
- Prefeitura de Ipojuca suspende funcionamento de barraca envolvida no caso de agressão aos turistas
- Turista português fica ferido após ter sido atingido por onda em Fernando de Noronha