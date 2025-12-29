Turista português fica ferido após ter sido atingido por onda em Fernando de Noronha

Fernando de Noronha (PE) (Herminio Oliveira/Agência Brasil)

Um turista português de 62 anos ficou ferido após ter sido atingido por uma onda na Praia do Bode, em Fernando de Noronha, no sábado (27). O impacto provocou lesão na coluna, e o visitante precisou ser transferido para o Recife no domingo (28) em um avião de resgate.

O empresário, identificado como Manuel Charneca, estava na praia acompanhado da esposa quando foi surpreendido pela força do mar e derrubado pela onda. Moradores que estavam no local prestaram os primeiros socorros até a chegada do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou ao Hospital São Lucas, na ilha.

Em princípio, havia suspeita de traumatismo raquimedular (TRM), lesão que afeta a medula espinhal. Por causa da gravidade e da necessidade de exames mais detalhados, o turista foi transferido em um voo aeromédico para o Hospital da Restauração, no Recife, onde permanece sob avaliação médica.

O estado de saúde do empresário é considerado estável e ele passará por novas avaliações.

Confira a nota da Administração da Ilha

A Superintendência de Saúde de Fernando de Noronha informa que um turista português, empresário, de 62 anos, se machucou após ser atingido por uma onda forte na Praia do Bode, no sábado (27). Ele estava acompanhado da esposa.

O turista foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São Lucas, na ilha, e, devido a uma suspeita de traumatismo raquimedular (TRM), que é uma lesão na medula espinhal, localizada na coluna vertebral, ele foi transferido, neste domingo (28), para o Hospital da Restauração, no Recife, em um salve aéreo, onde passará por exames.