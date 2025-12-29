Raquel Lyra promete novo concurso para polícias e bombeiros em 2026

De acordo com Raquel, os concursos vão contemplar Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra (Francisco Silva/ DP foto)

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra confirmou, em entrevista ao Diario, nesta segunda-feira (29), que novo concurso para forças de segurança do estado está previsto para 2026.

De acordo com Raquel, os concursos vão contemplar Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica.

“Nós estamos contratando a banca para tudo. Existem alguns parâmetros já que estão sendo estudados, estão fazendo avaliação de impacto na folha do pessoal, para que a gente possa lançar o concurso público com tranquilidade e segurança. Esses concursos vão ser feitos de maneira permanente.”, disse a governadora.

A proposta, segundo ela, é evitar longos intervalos entre seleções. “Fizemos esse ano, vamos fazer o ano que vem de novo e precisa ter todo o ano. Não pode ter um concurso a cada 5 anos.” explicou a Raquel.

A governadora também prevê a contratação de policiais penais, com aproximadamente 900 concursados já atuando nas novas vagas no sistema prisional. O objetivo é que, somados os profissionais, o estado alcance cerca de 7.000 policiais penais até o final de 2026.