Associações de Bares e Hotéis cobram justiça por agressões a turistas em Porto de Galinhas

Avaliação é que a responsabilização dos agressores é essencial para a imagem do estado como destino turístico

Porto de Galinhas, em Ipojuca (Peu Ricardo/Arquivo DP)

Nesta segunda-feira (29), associações de Bares e Hotéis de Pernambuco emitiram posicionamentos em que cobram justiça pelas agressões praticadas contra turistas na praia de Porto de Galinhas, na cidade de Ipojuca, no Litoral Sul. A avaliação é que a responsabilização dos agressores é essencial para a imagem do estado como destino turístico.

“O que aconteceu aqui foi algo lamentável. É algo que nos preocupa, mas estamos vendo ações do governo, da prefeitura e da polícia. Se elas forem eficientes, tudo isso pode ser uma oportunidade de melhorar o serviço e ser revertido em uma exposição positiva no futuro”, afirma o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco (Abrasel-PE), Tony Sousa.

De acordo com a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG), a ocupação da rede hoteleira local para o período de réveillon é de 97,9%. “Não acredito que esse episódio transmita a maneira de ser do pernambucano. É uma pena que isso tenha acontecido, porque observo que o policiamento tem acontecido”, acrescenta Sousa.

Por meio de nota, o Trade Turístico de Porto de Galinhas informou que está acompanhando o caso junto às autoridades e que confia na responsabilização dos envolvidos. “As medidas já anunciadas pelos órgãos de segurança reforçam o compromisso com a ordem pública e a proteção de todos”, diz o posicionamento.

O setor manifestou solidariedade aos turistas envolvidos e pediu “desculpas, em nome do destino, por este episódio”. “Porto de Galinhas continuará atuando de forma integrada com o poder público, o setor privado e a comunidade local para evitar que situações dessa natureza se repitam e para que nossa imagem siga associada ao acolhimento, à hospitalidade e à qualidade de serviços”, completa a nota.

Empetur

Também por meio de nota, a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) lamentou o ocorrido e ressaltou que entende a capacitação profissional como parte essencial do desenvolvimento turístico do estado. “Investimos, através de cursos realizados pelo Senac e parcerias com o Sebrae, na melhoria da estruturação turística”, declarou.